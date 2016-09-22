Військовослужбовців за контрактом – побільшає

На Рівненському полігоні закінчились збори з оперативним резервом першої черги
Навчання пройшли майже 1000 військовослужбовців.
Як повідомляє ОК «Захід», під час проведення зборів понад 50 резервістів прийняли рішення про продовження військової служби в ЗСУ за контрактом.
Під час урочистого шикування всього особового складу бригади командувач військ оперативного командування «Захід» генерал-майор Ігор Довгань вручив резервістам нагороди та відзнаки від Начальника Генерального штабу – Головнокомандувача ЗС України, командувача Сухопутних військ ЗС України, та почесні відзнаки від командувача військ оперативного командування «Захід».
«Ми з вами провели всі етапи злагодження: одиночна підготовка, навчання взводів, рот, батальйонів і в період з 11 по 14 вересня провели бригадні тактичні навчання. Хочу відмітити організованість і спроможність підрозділів бригади виконувати бойові завдання. Пліч-о пліч з військовослужбовцями контрактниками, мобілізованими, у навчаннях приймали участь майже 1000 військовозобов’язаних військового резерву. Показавши високий рівень підготовки, та високий бойовий дух», - сказав генерал-майор Ігор Довгань.
По закінченні проведення урочистих заходів всім резервістам було в повній мірі виплачено грошове забезпечення та організована відправка до місць проживання.
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