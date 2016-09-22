Дубенські поліцейські затримали на «гарячому» злодійку
14 вересня, до поліції о пів на одинадцяту вечора зателефонував дубенчанин із вулиці Сурмичі, що невідома особа викидає речі через вікно сусіднього будинку. Група реагування патрульної поліції Дубенського відділу негайно виїхала на місце події та затримала зловмисницю.
Слідчі з’ясували, що 46-річна місцева жителька спланувала свій злочин заздалегідь. Достеменно знаючи, що господарі одного з приватних будинків перебувають за кордоном, уранці розбила віконне скло, а вже ввечері прийшла за чужим майном. Утім, перебуваючи напідпитку, привернула своєю розбурханою алкоголем поведінкою сусідів. Тож завдяки їм поліцейські зловмисницю застали на «гарячому», коли та через вікно виносила дублянку, сервіз та масажер.
Як з’ясувалося, дубенчанка вже неодноразово притягувалася до кримінальної відповідальності і «спеціалізувалася» на крадіжках. У липні цьогоріч їй суд призначив умовне покарання.
«За фактом замаху на крадіжку з проникненням у житло відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 15, частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України, — повідомив начальник Дубенського відділу поліції Володимир Голубош. — Слідчі готують матеріали для повідомлення зловмисниці про підозру та її затримання».
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