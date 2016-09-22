На Рівненщині у ДТП загинули дві людини

17 вересня, близько 15-ї години на автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Привільне Дубенського району трапилася смертельна ДТП. Внаслідок аварії двоє людей загинуло, а двоє – перебувають у лікарні.
Поліцейські попередньо встановили, що 37-річний житель Одеси, водій автомобіля «Dacia Logan», не впорався з керуванням та в’їхав у вантажівку «DAF», яка стояла на додатковій правій смузі руху з увімкненими сигналами аварійної зупинки. Внаслідок зіткнення один із пасажирів легковика загинув на місці події, водія та ще двох пасажирів із численними травмами доставили до лікарні. Втім життя одного з чоловіків врятувати не вдалося. Наразі правоохоронці встановлюють особи усіх потерпілих.
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