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На автодорозі «Київ-Ковель» загинув велосипедист

Близько 21 години до поліції зателефонував 27-річний житель Вараша та повідомив, що на автодорозі «Київ-Ковель» поблизу села Веретено він здійснив наїзд на велосипедиста. Від отриманих травм місцевий житель помер на місці.

Поліцейські встановили, що 27-річний керманич автомобіля «Daewoo Lanos» здійснив наїзд на 33-річного жителя села Веретено, який переїжджав проїжджу частину дороги справа наліво. Унаслідок зіткнення чоловік загинув. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Рівненської області

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