|№777 від 22.09.2016p.
|Передплатні індекси:
23429 (на 1-6 місяців)
08903 (на рік).
Тел. +38(0362) 62-31-31
|
|
¤
На автодорозі «Київ-Ковель» загинув велосипедист
Близько 21 години до поліції зателефонував 27-річний житель Вараша та повідомив, що на автодорозі «Київ-Ковель» поблизу села Веретено він здійснив наїзд на велосипедиста. Від отриманих травм місцевий житель помер на місці.
Поліцейські встановили, що 27-річний керманич автомобіля «Daewoo Lanos» здійснив наїзд на 33-річного жителя села Веретено, який переїжджав проїжджу частину дороги справа наліво. Унаслідок зіткнення чоловік загинув. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Коментарі (0):
|
Найпопулярніші 15 статей:
1. Розклад руху автобусів [253] (10077)
|
ТОП-15 свіжого номера:
1. На Костопільщині селяни хочуть об’єднатися з громадою іншого району (184)
|
© 2001-2015 Iнформацiйно-рекламне агентство "Ракурс" тел.: +38(0362) 62-31-31. Всi права збережено.
|
тел.(0362) 62-31-31
Використовувати матеріали газети "Рівне-Ракурс" можна лише пославшись на "Рівне-Ракурс" (для інтернет-виданнь - зробивши гіперпосилання). Будь-яке копіювання, публікація, чи передрук наступне поширення інформації, що не має посилання на "IРА "Ракурс" суворо забороняється
Наші сайти: