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На Володимиреччині нетверезі водій та пасажири «Audi» в’їхали у дерево

Учора, 18 вересня, близько десятої години вечора, у Володимирецькому районі сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали четверо осіб.

Слідчо-оперативна група встановила, що 24-річний водій «Audi A6», житель с.Діброва, на автодорозі між селами Сопачів і Бабка не впорався із керуванням, не вибрав безпечної швидкості руху та в’їхав у придорожнє дерево. Внаслідок зіткнення він та ще троє пасажирів легковика, котрі всі перебували у стані алкогольного сп’яніння, отримали тілесні ушкодження.

Неповнолітню 16-річну пасажирку, жительку села Сопачів, госпіталізували у Варашську санмедчастину із закритою черепно-мозковою травмою та переломом кісток тазу, а її 19-річну односельчанку — зі струсом головного мозку. 20-річного пасажира, жителя Сопачів, і 24-річного керманича, які отримали забої голови та грудної клітки, після надання меддопомоги відпустили. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Рівненської області

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