На Володимиреччині нетверезі водій та пасажири «Audi» в’їхали у дерево
Учора, 18 вересня, близько десятої години вечора, у Володимирецькому районі сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали четверо осіб.
Слідчо-оперативна група встановила, що 24-річний водій «Audi A6», житель с.Діброва, на автодорозі між селами Сопачів і Бабка не впорався із керуванням, не вибрав безпечної швидкості руху та в’їхав у придорожнє дерево. Внаслідок зіткнення він та ще троє пасажирів легковика, котрі всі перебували у стані алкогольного сп’яніння, отримали тілесні ушкодження.
Неповнолітню 16-річну пасажирку, жительку села Сопачів, госпіталізували у Варашську санмедчастину із закритою черепно-мозковою травмою та переломом кісток тазу, а її 19-річну односельчанку — зі струсом головного мозку. 20-річного пасажира, жителя Сопачів, і 24-річного керманича, які отримали забої голови та грудної клітки, після надання меддопомоги відпустили. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.
Цікаву інформацію оприлюднило обласне управління статистики. Згідно із звітом населення Рівненської області становить один мільйон сто шістдесят одну тисячу шістсот чоловік. За перші шість місяців нин...
14 вересня, до поліції о пів на одинадцяту вечора зателефонував дубенчанин із вулиці Сурмичі, що невідома особа викидає речі через вікно сусіднього будинку. Група реагування патрульної поліції Дубен...
Успіх у бізнесі передусім залежить від харизми, рівня інтелекту
та бажання працювати, переконана директор ТОВ «ТТК ВЕСТ»
Коли я йшов брати інтерв’ю в однієї з найуспішніших жінок Рівного - директора ТОВ «ТТК ВЕСТ» Катерини ХАНЕНКО (на фото), то дуже хвилювався. Але мене приємно вразило те, що бізнес-леді ділилася секрет...
Головний редактор - Конєв В.Л., тел.(0362) 62-31-31
Використовувати матеріали газети "Рівне-Ракурс" можна лише пославшись на "Рівне-Ракурс" (для інтернет-виданнь - зробивши гіперпосилання). Будь-яке копіювання, публікація, чи передрук наступне поширення інформації, що не має посилання на "IРА "Ракурс" суворо забороняється