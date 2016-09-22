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У Дубно в ДТП постраждав іноземець

Близько 16 години 18 вересня на вулиці Грушевського міста Дубно сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легкових авто. У результаті зіткнення транспортних засобів постраждав громадянин республіки Словаччина.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що 31-річний водій «Skoda Octavia», громадянин республіки Словаччина, здійснюючи поворот ліворуч при виїзді із зупинки для автотранспорту, не переконався у безпечності свого маневру. На той момент 30-річний житель с. Тараканів, керманич автомобіля «BMW 323», рухався у попутному напрямку і під час здійснення обгону «Skoda Octavia» не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечної швидкості руху, у результаті чого відбулося зіткнення транспортних засобів. Унаслідок ДТП водій «Skoda Octavia» отримав струс головного мозку та травму ключиці, а керманич «BMW» — травму ноги. Обох водіїв після надання медичної допомоги відпустили. Автомобілі, які отримали механічні ушкодження, доставлені на штрафмайданчик м.Дубно. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Рівненської області

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