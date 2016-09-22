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Архів «РР»: Серпень 2016p. Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Вересень 2016p. Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

¤ Люди справи Катерина ХАНЕНКО: «Самореалізація – це не тільки процес, а й результат» Успіх у бізнесі передусім залежить від харизми, рівня інтелекту та бажання працювати, переконана директор ТОВ «ТТК ВЕСТ» Коли я йшов брати інтерв’ю в однієї з найуспішніших жінок Рівного - директора ТОВ «ТТК ВЕСТ» Катерини ХАНЕНКО (на фото), то дуже хвилювався. Але мене приємно вразило те, що бізнес-леді ділилася секретами свого успіху у бізнесі та житті невимушено і щиро. Цю теплоту помічають, мабуть, усі, кому хоч раз вдається поспілкуватися з цією харизматичною особистістю та просто гарною жінкою. За плечима Катерини Іванівни солідний стаж роботи у торгівлі. І скрізь, де Ханенко працювала, вона вчилася. Навіть сьогодні, наблизившись до фінішу своєї успішної професійної кар’єри продовжує вчитись, опановуючи все нові й нові бізнес-технології. Якщо ви хочете стати самодостатньою людиною, прислухайтеся до поради Катерини Ханенко: «Займатися потрібно в житті тим, чого тебе добре навчили і що ти вмієш добре робити. Професійна самореалізація - це не тільки процес, а й результат». «Партнери «ТТК ВЕСТ» – національні виробники ПАТ «Галичина» та ПАТ «Дубномолоко» - Катерино Іванівно, до того, як Ви започаткували власний бізнес, чи була Ваша професійна діяльність пов’язана з гуртово-роздрібною торгівлею? - Так, була. За радянських часів я працювала на універсальній базі Рівненської облспоживспілки, а в пострадянський період, початок якого позначений руйнівним занепадом української економіки та галопуючою інфляцією, - на місцевому приватному підприємстві «Агропереробка». Але незабаром все склалося так, що була організована нова комерційна структура, яку я зараз і очолюю. - Розкажіть коротко про Ваше підприємство та його партнерів. - Товариство з обмеженою відповідальністю «ТТК ВЕСТ» є гуртово-роздрібною компанією, яка за допомогою прямої системи дистрибуції протягом уже 15 років здійснює продажі продукції наших партнерів - національних виробників ПАТ «Галичина» та ПАТ «Дубномолоко» - підприємствам торгівлі в межах Рівненської області. Молочна компанія «Галичина» розпочала свій шлях у 1998 році. З невеличкої регіональної компанії вона перетворилась на одного з лідерів із виробництва кисломолочної продукції в Україні, який переробляє 500 тонн молока за добу. «Галичина» створила асортимент як із традиційних продуктів - молока, кефіру, ряжанки, сметани, масла, так і сучасних - йогуртів, додавши до них лише українські ягоди та фрукти. Продукти МК «Галичина», як і дубенські сири, не містять консервантів, штучних барвників та ГМО і виготовляються з відбірної сировини екологічно чистого карпатського регіону. На сьогодні компанія випускає продукцію під торговими марками «Галичина», «Мої корівки», «Молочна родина» та «Молочар». Продукція ПАТ «Дубномолоко» - одного з лідерів українського ринку твердого сиру - це шановані українськими і закордонними (навіть у Китаї) споживачами тверді сири ТМ «КОМО» та плавлені сири як на кожен день, так і для святкових подій у зручній сучасній упаковці. Заводи наших партнерів обладнані найновішим устаткуванням, яке, на думку експертів молочної галузі, є одним із найсучасніших не лише в Україні, але й у Європі. «Працюємо тільки з перевіреними торговими марками, які заслужили довіру споживачів» - Зважаючи на катастрофічне зменшення поголів’я великої рогатої худоби, пропорційно поменшало сировини для виготовлення молокопродуктів. В Україні немає стільки корів, щоб завалити магазини такою кількістю молока, сметани, сиру й масла, яка є на їхніх полицях, кажуть фахівці. За їхніми оцінками, понад половину молокопродуктів роблять з додаванням рослинної олії. Здебільшого, найдешевшої - пальмової… - На жаль, я не маю важелів впливу на технологічний процес, оскільки я - дистриб’ютор і продаю те, що виготовляє постачальник-виробник. Єдине, що можу сказати, що наше підприємство ніколи не бере товару без відповідного маркування, без сертифікату якості. Працюємо тільки з перевіреними торговими марками, які заслужили довіру споживачів. Але я розумію, що треба давати дорогу на ринок і новим торговим маркам, якість яких має оцінити споживач. Тому часто приймаю участь в тестуванні нових видів масла, сметани чи сирів, які розробляють виробники. Свої враження після дегустації, а також побажання, зауваження та рекомендації щодо смакових якостей цих продуктів, надсилаю виробникам у письмовій формі для відповідного аналізу. Сподіваюся, що виробник, взявши до уваги мої рекомендації та побажання інших дегустаторів, створить продукт високої якості, який стане ще одним фаворитом у споживачів. - У дитинстві мені пощастило не лише скуштувати домашнього вершкового масла, а й взяти участь у його виготовленні. Домашнє масло мало неповторний смак і навіть за 30-градусної спеки не розпливалося поза холодильником. Цікаво, чи є зараз масло, якість якого відповідає ГОСТам СРСР? - Мушу констатувати, що серед населення знайдеться не так багато людей, що пам’ятають смак радянського вершкового масла. Крім того, споживання його сучасних видів віддалило споживача від розуміння того, яким має бути справжній продукт. Тому, можливо, скуштувавши нині радянське масло, людина вже не змогла б об’єктивно оцінити його якість та смак, бо звикла до смаку того масла, яке купує зараз. «Треба вміти знайти свою нішу в торгівлі та впевнено закріпитися в ній» - Як впливає конкурентне середовище на розвиток Вашого підприємства? - Звісно, ринку продовольчих товарів властива жорстка конкуренція, але я ніколи не панікувала з цього приводу, а вчилася знаходити ковток кисню і в таких умовах. Завжди покладалася на Бога, але й сама ніколи не складала рук. Треба вміти знайти свою нішу в торгівлі та впевнено закріпитися в ній. Для мене особисто за будь-якої конкуренції ніколи не було конкурентів - завжди є тільки партнер по бізнесу та покупець, наділений правом і свободою вибору. Керуючись власними переконаннями, він самостійно визначає торгову марку чи фірму, якій надає перевагу. Тому конкуренція перестає бути якоюсь явною перешкодою, коли ти розумієш, що в тебе є всі шанси та всі передумови бути тим, кому нададуть перевагу споживачі. Як особистість я чітко усвідомлюю, що маю розвиватися сама, підвищувати професійний рівень свого колективу та розвивати свій бізнес. Мій пошук нових шляхів розвитку не продиктований несприятливими економічними чинниками, а виходить з мого усвідомлення необхідності динамічного розвитку фірми та нових досягнень. Тому я ніколи не стою на місці, досліджую ринок збуту, шукаю нових споживачів. Сьогодні і виробники, і дистриб’ютори, і покупці є заручниками несприятливої економічної ситуації в країні. Зростає вартість сировини, послуг газо-, електро- та водопостачання, транспортних послуг. Єдине, що залишається незмінним і в чому я можу запевнити громаду Рівненщини, - це висока якість молочних продуктів, які «ТТК ВЕСТ» безперебійно постачає в торговельну мережу. - Катерино Іванівно, як Ви вважаєте, від чого залежить успіх у бізнесі? - Перш за все, від харизми, рівня інтелекту та бажання працювати. Якщо ви не продовжуєте вчитись і рости, як особистість, то ви стоїте на місці. Як людина освічена, з певним багажем практичних навиків та досвіду, чесно зізнаюся, що мені дуже приємно спілкуватися з молодими бізнесменами і вчитися в них того, чого я ще не знаю, з чим я ще не стикалася на практиці - маю на увазі передусім нові технології. Плюс - вміння обробляти, засвоювати та узагальнювати нову інформацію, невичерпна працьовитість та фанатична відданість своїй справі. «Я люблю свій персонал і радію тому, що ми разом творимо цей бізнес» - Але ж успіх фірми «ТТК ВЕСТ» забезпечує не тільки її керманич, йому в роботі допомагає ціла команда людей. Вона у Вас чисельна? - Персонал підприємства налічує 50 чоловік. Серед них - і торгові представники,, і експедитори, і водії, і завідувачі складів, і начальник транспорту, і бухгалтери. Наша команда - це живий механізм, тому працюємо злагоджено і стабільно, намагаючись протягом ось уже 15 років не здавати свої позиції на ринку. Також надзвичайно дорожимо своєю репутацією, тому не дозволяємо собі щось неприпустиме у стосунках з клієнтами. Завжди працюємо відповідально, а спірні питання вирішуємо цивілізовано. - Формування надійної команди професіоналів - справа, напевне, не одного дня і потребує чималих зусиль. З якими труднощами доводиться стикатись? - За час роботи фірми я перелопатила масу кандидатур на роботу. В мене є люди, які працюють зі мною всі 15 років з моменту відкриття фірми, є ті, що трохи менше - 10 років. Найбільш нестабільною є молодь. Але коли фірму покидають навчені молоді люди, мені доводиться вирішувати кадрову проблему в режимі цейтноту. Вишу на сайті, вношу пропозиції з гарантованою заробітною платою, відпустками, офіційним працевлаштуванням - у мене ж немає неоформлених на роботу. Люди приходять, цікавляться умовами праці тощо. «О, субота робоча - мені це не подобається, - кажуть. - О, в шість ранку треба виходити на роботу - я так не можу…». Але ж це не 24 години на добу, і не 30 днів у місяць! Я буквально на тому тижні сама виходила на роботу в шість ранку. Один завідувач складу у відпустці, другий не встигає відпускати товар за двох, внаслідок чого машини виїжджають на маршрут із запізненням. Тож вийшла колезі на допомогу. Ви знаєте, це великим плюс, коли ти все робиш своїми руками і практично та візуально розумієш, як допомогти збалансувати той чи інший виробничий цикл. Ось, наприклад, купили на склад новий сервер, а фахівці фірми «ІнтерСофт», з якою ми спів­працюємо від заснування «ТТК ВЕСТ», адаптувавши нові програми під наші потреби, допомогли перетворити рутинну бухгалтерську та складську роботу в ефективну і комфортну працю нашого колективу. Я люблю увесь свій персонал і радію тому, що ми разом творимо цей бізнес. Спілкувався Олесь ДУБОВИК



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