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У Рівному надходження до місцевого бюджету за рахунок сплати майнових податків громадянами склали майже 10 мільйонів гривень

Відповідно до Податкового кодексу України громадяни є платниками, зокрема, майнових податків, а саме:плати за землю, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та транспортного податку.

З метою виконання вимог Податкового кодексу у 2016 році платникам зазначених податків були направлені податкові повідомлення-рішення.

За рахунок своєчасної сплати громадянами майнових податків до бюджету надійшло 9,7 млн. грн., зокрема, земельного податку майже 9 млн. грн., податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 0,5 млн. грн. та транспортного податку - 0,2 млн. грн.

Податківці нагадують, що платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та транспортного податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації для проведення звірки даних щодо об’єктів оподаткування, що перебувають у власності, розміру ставки податку та нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

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