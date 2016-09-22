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¤ Проти застуд та вірусних інфекцій - осінні дари природи (Продовження. Початок у минулому номері) Мед, спеції та трави – в поміч організму Дуже корисний для профілактики застуди та зміцнення імунітету такий вітчизняний продукт, як мед. Його регулярне вживання сприяє посиленню імунних реакцій і зміцненню всього організму. Зокрема, він сприяє поліпшенню розумової та фізичної активності, опірності організму хвороботворним збудникам. З оздоровчою метою бажано вживати різноманітний мед. Для профілактики щоранку натщесерце можна приймати по 1 ст. л. натурального меду, можна розводити у воді. Зокрема, звечора розмішати в склянці води 1 ст. л. меду, накрити й залишити на ніч. Після пробудження випити солодкий напій натще. Так корисні властивості меду виявляються максимально й він приносить більше користі. Ще ліпше, якщо приймати медовий настій не тільки вранці, а й увечері. Також варто уваги, що такі медові продукти, як обніжки, прополіс, маточне молочко, слід застосовувати лише під час хвороби, оскільки вони концентрованіші, ніж мед, і більше підходять для лікування. Загалом існує багато засобів та продуктів, які зміцнюють імунну систему, у тому числі й спеції. М’ята, чебрець, кмин, гвоздика, перець, розмарин, куркума, імбир - неважливо в якому вигляді організм отримає ці унікальні спеції, головне, щоб вони були в харчуванні й у достатній кількості, адже знижують метеоризм, поліпшують травлення, виділення жовчі. Зокрема, гострий червоний перець містить багато вітаміну С і є гарним помічником у переварюванні жирної їжі. Цибуля, часник, хрін, гірчиця - завдяки своїм ефірним оліям і фітонцидам згубно діють на мікроби, віруси й хвороботворні гриби. Вони ще на рівні слизової оболонки носоглотки знищують вірусну інфекцію. Для підвищення імунітету ці засоби слід щодня вживати саме в осінньо-зимовий період, коли ризик підхопити застуду чи грип найбільш високий. Також з цієї метою можна скористатися таким рецептом: узяти по одному пакетику порошку кардамону, куркуми, імбиру, таку ж кількість кореня селери, перекрученого для млинку для кави, й 300 г натурального меду, усе ретельно перемішати. Ця цілюща суміш не поступається жодному аптечному препарату для підвищення імунітету. Перелічені спеції можна придбати в супермаркетах у пакетах по 15-20 г. Крім того, такі лікарські трави, як нагідки та ромашка, дуже добре додавати до чаїв, поєднуючи та міняючи їх час від часу. Вони мають жовчогінні, антибактеріальні властивості й у профілактиці та зміцненні імунітету відіграють важливу роль. Квашення – цілюща осінньо-зимова та весняна їжа Незамінні для зміцнення імунітету та профілактики й квашені овочі. Річ у тім, що під час квашення відбувається процес бродіння, який зумовлює вироблення в них молочної кислоти, що сприяє розщепленню клітковини й поліпшує засвоєння її організмом. Молочнокислі бактерії активізують роботу кишечнику, насичуючи його корисною мікрофлорою. А, як відомо, велике значення для загального імунітету має й стан нашого кишечнику. До того ж більшість корисних речовин, що надходять до організму разом з їжею, усмоктується саме в кишечнику, а шлаки в кишечнику є перешкодою для цього. Тож його стан безпосередньо пов’язаний із загальним станом нашого здоров’я. Під час квашення нейтралізуються всі нітрати в овочах, а всі вітаміни й корисні речовини повністю зберігаються. Дуже корисний і сам розсіл, що утворюється під час квашення. Наприклад, розсіл квашеної капусти п’ють для активізації процесів травлення в разі зниженої кислотності шлункового соку, до того ж він позбавлений грубої клітковини, яка зумовлює здуття шлунка. Не слід забувати, що квасити можна не тільки капусту, огірки та помідори, а й моркву та буряки, які згодяться для перших страв, зокрема борщу, та салатів. Наприклад, буряки можна заквасити таким чином: дрібні та середні коренеплоди обрізати й вимити, укласти рядами в діжку чи іншу посудину із широким горлом, залити розсолом (на 10 л води 0,5 кг солі) – він має покривати овочі на 3-5 см, покласти кружок і гніт та закрити зверху марлею. За кімнатної температури процес бродіння триває 10-15 діб. Протягом цього часу слід знімати піну та зливати надмір розсолу. Коли бродіння закінчиться, бочку перенести в холодне місце, там процес квашення сповільниться, та не припиниться, тому кілька разів на місяць доведеться знімати піну й, імовірно, промивати гніт. Квас – чудова підтримка для імунітету Кваси – теж дуже корисна річ. Їх наші пращури вживали щодня, замінюючи ними звичайну воду. Вони були різноманітними: вівсяні, пшеничні, пшоняні, бурякові, з м’яти, горобини, на сироватці тощо. Квас не тільки тамує спрагу, а й поліпшує апетит, вироблення шлункового соку, жовчі, виводить з організму шкідливі токсини і є чудовою підтримкою для імунітету. Квас на основі пшона. У трилітрову банку покласти 2 склянки пшона, 3 ст. л. цукру, 2-3 скоринки житнього хліба й залити теплою водою. Банку поставити на 2-3 доби в тепле місце. Квас із пшона готовий, коли в рідині з’являться пухирці. Тоді верхній шар слід злити й додати до смаку цукор. Через добу квас повністю готовий до вживання. Для різноманітності можна додавати в нього відвари трав, зокрема ромашки чи м’яти. Вівсяний квас: 0,5 л вівса добре промити й висипати в трилітрову банку, залити водою, додати 3-4 ст. л. цукру, можна 7-10 родзинок. Квас дозріватиме протягом 3-4 діб. Також добре вживати кисломолочні продукти, зокрема натуральний йогурт без домішок, кисляк, кефір, сироватку – вони містять багато кальцію та корисних бактерій, які сприяють розвитку мікрофлори в кишечнику, яка, як уже сказано, підтримує загальний імунітет. Корисні властивості сироватки відомі ще з часів Стародавньої Греції. Вона містить понад 200 речовин, потрібних нашому організму: і кальцій, і цинк, і магній, і калій, і фосфор, усі вітаміни групи В. Сироватка діє позитивно на всі без винятку системи організму й до того сприяє омолодженню шкірних покривів. Якщо пити сироватку з метою підвищення імунітету - досить усього однієї склянки на день. Коли застуда на порозі… За перших ознак застуди треба відразу починати промивати носоглотку сольовим розчином, для профілактики ця процедура теж не завадить: її слід робити вранці та ввечері. Хто цього не може зробити, то слід налягати на ягоди, зокрема журавлини, пити з них компоти, муси та соки; трав’яні чаї з ромашки та календули. Коли людина перемерзла чи з’явився нежить - добре зробити гарячу ванночку для ніг, а якщо немає такої змоги, просто підставити руки під гарячу воду. Вона рефлекторно через точки на руках полегшуватиме стан носоглотки. Коли застуда на порозі, помічними будуть і такі рецепти: Узяти 1 цибулину середніх розмірів, 2 зубчики часнику, 200 мл молока. Цибулю та часник очистити й дрібно нарізати. В емальованій каструльці закип’ятити молоко, покласти туди нарізані овочі й варити на слабкому вогні протягом 5 хв, перецідити; випити теплим. Засіб ефективний і в разі ангіни. Узяти 3 зубчики часнику, очистити й натерти на дрібній тертці. Вичавити з моркви 100 мл соку й додати туди натертого часнику. Приймати засіб тричі на день до повного одужання. Приготувати суміш з квітів липи та плодів калини у співвідношенні 1:1; 2 ст. л. суміші залити 2 склянками окропу, кип’ятити 5-10 хв, перецідити. Пити гарячим на ніч по 1-2 кухлики. Приготувати суміш, узявши порівну плоди малини й цвіт липи. 1 ст. л. суміші заварити склянкою окропу, настояти 20 хв, перецідити. Пити по 1 склянці гарячого настою на ніч. Отто СТОЙКА, головний лікар Київського міського центру здоров’я, кандидат медичних наук.



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