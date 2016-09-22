Рівненські важкоатлетки поїдуть на Чемпіонат Світу до Малайзії

14 вересня, до поліції о пів на одинадцяту вечора зателефонував дубенчанин із вулиці Сурмичі, що невідома особа викидає речі через вікно сусіднього будинку. Група реагування патрульної поліції Дубен...

Цікаву інформацію оприлюднило обласне управління статистики. Згідно із звітом населення Рівненської області становить один мільйон сто шістдесят одну тисячу шістсот чоловік. За перші шість місяців нин...