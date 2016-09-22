|№777 від 22.09.2016p.
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Рівненські важкоатлетки поїдуть на Чемпіонат Світу до Малайзії
Рівненські спортсменки Марія Тимощук та Аліна Кирічук здобули золото та срібло на чемпіонаті Європи з важкої атлетики.
Важкоатлетки стали кращими серед юнаків та дівчат до 17 років. Змагання цими днями пройшли у Польщі.
Марія Тимощук у ваговій категорії 58 кг виборола перше місце у сумі двох вправ – ривку та поштовху. Аліна Кирічук у категорії 63 кг стала другою.
До змагань підготував дівчат тренер Микола Мамчин.
Юні силачки поїдуть у жовтні цього року на Чемпіонат Світу, який пройде у Малайзії.
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