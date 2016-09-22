Рівненська плавчиня здобула «срібло» на Паралімпіаді в Ріо
Рівненська плавчиня Ярина Матло виборола срібну медаль на Паралімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро. Вона стала другою на дистанції 100 метрів на спині.
Це вже не перше досягнення такого рівня для молодої спортсменки – на Паралімпіаді в Пекіні 2012 року дівчина отримала бронзу на цій же дистанції.
Щиро вітаємо Ярину Матло з олімпійською нагородою.
Нагадаємо це вже шоста медаль наших спортсменів з Рівненщини.Срібними призерами Параолімпійських ігор в Ріо-Де-Жанейро із дзюдо стали рівняни Ірина Гусєва та Олександр Назаренко. Бронзові нагороди здобули дзюдоїсти Давид Хорава, Юлія Галінська, Олександр Косінов.
У 2012 році наші паралімпійці здобули п’ять нагород різного ґатунку.
Загалом у медальному заліку Паралімпіади Україна зберігає третє місце. Українці завоювали вже 92 медалі (35 золотих, 27 срібних і 30 бронзових).
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