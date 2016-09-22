На Рівненщині змагалися команди сільських культурно-дозвіллєвих комплексів
В місті Березному відбувся обласний фізкультурно-оздоровчий захід у рамках обласного фестивалю-конкурсу сільських (селищних) культурно-дозвіллєвих комплексів «І творчістю хата багата».
Фестиваль проводився з метою підвищення ефективності і якості культурно-освітньої роботи, організації змістовного дозвілля, підвищення інтересу до ведення активного дозвілля у колі родини. Учасниками фестивалю були родини, які представляли команду сільського культурно-дозвіллєвого комплексу того чи іншого району Рівненcької області. Безпосередній склад команди складався з батька, матері та дитини.
Працівники КЗ «ОЦФЗН «Спорт для всіх» Рівненської обласної ради запропонували для учасників взяти участь у комплексній естафеті «Смуга перешкод». Після попередніх конкурсів, в яких родини презентували себе, показували навички у фольклорі та хореографії, команди приступили до спортивної частини фестивалю у піднесеному настрої та чудовому гуморі.
За правилами організаторів, учасники якнайшвидше та без порушень мали пройти певну дистанцію з використанням різноманітного спортивного інвентарю.
За сигналом головного судді, команди поринули у цікаву та безкомпромісну боротьбу. Вболівальники, які оточили імпровізований спортивний майданчик, гучно підтримували родини. Найстарші члени сімейств хоч і не змагалися, також активно підтримували своїх молодших родичів. В окремих випадках давали корисні поради. Зрештою, учасники фестивалю довели, що вони не тільки можуть гарно співати і танцювати, а й мати чудову фізичну підготовку.
Після проходження естафети, визначилися найкращі команди. Таким чином, третє місце здобула родина Миркевичів із села Вовковиї Демидівського району. Друге місце у родини Янковських, що представляли село Берестовець Костопільського району. А переможцем спортивних змагань стала родина Шепелів із села Кричильськ Сарненського району.
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