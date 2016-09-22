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«Перший старт» у Костополі

«Перший старт» у Костополі

Черговий тур спортивно-масового заходу «Перший старт» відбувся у Костопільському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 4 «Берізка» компенсуючого типу. Малята з радістю зустріли працівників комунального закладу «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Рівненської обласної ради, які завітали до них із своєю спортивною програмою.

Після урочистого шикування, дітки охоче взялися виконувати естафети «Фітбол», «Влучний кидок», «Кільця» та «Тунель». Учасники вправно все робили, не порушуючи правила проходження дистанцій. Найменші вихованці закладу, розмістившись на стільцях, своїми вигуками всіляко підтримували учасників, і навіть визначили для себе фаворита змагань. Веселий сміх та спортивний азарт допомагав командам у проходженні кожної естафети. Зрештою, було помітно, що у «Берізці» малеча активна та дружить з фізкультурою.

Після завершення заходу, організатори визначили переможця та призерів. Нагороди за третє місце отримала команда «Калинка». Друге місце дісталося команді «Сніжинка». Перше місце виборола команда «Горобинка». Всі учасники нагороджені сувенірами від Відділення НОК України у Рівненській області.

На педагогів, вихованців закладу та працівників відділу освіти райдержадміністрації, які також були присутні на заході, чекав ще один приємний сюрприз. Громада міста Костополя здобула перше місце у Всеукраїнських спортивних святах серед дошкільнят «Веселі старти» з нагоди Міжнародного дня захисту дітей у Рівненській області. Тому отримала відповідні нагороди - відділ освіти райдержадміністрації нагороджений кубком і дипломом від КЗ «ОЦФЗН «Спорт для всіх» Рівненської обласної ради, а призи від Відділення НОК України у Рівненській області вручені Костопільському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 4 «Берізка» компенсуючого типу.

22.09.2016


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