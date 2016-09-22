|№777 від 22.09.2016p.
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Обрізка дерев.
5 правил, які потрібно знати садівнику
Мета обрізки дерев — прискорити їх вступ у пору плодоношення, сприяти одержанню крупніших плодів з гарним зовнішнім виглядом і кращими смаковими властивостями.
У дерев з сильно загущеною кроною, плоди ростуть виключно по зовнішній частинні крони, внутрішня частина дерева закрита від світла, тому в цьому місці не утворюється листя і плоди! Такі дерева, як правило, значно менше плодоносять, плоди з кожним роком дрібнішають, а самі дерева частіше хворіють.
Обрізка в зимовий період має свої переваги, оскільки листя на дереві немає й крона з усіма її дефектами добре видна.
Переваги обрізки в зимовий період:
– дерева, що перебувають у спокої, зазнають менший стрес;
– зрізи виходять якіснішими і точнішими.
Повна відсутність листя дозволяє об’єктивніше оцінити стан крони, виявити її недоліки та скласти правильний план проведення робіт. Щоб не відбулося травмування гілок шляхом задирів, гілки попередньо підпилюють з протилежного боку. Тонкі гілки зрізують секатором. Обрізка дерев – процес не простий. Сподіваємося, поради досвідчених cадівників допоможуть вам не нашкодити вашому саду.
1. Не треба забувати про сад
Ті, хто вмиває руки відразу після зимово-весняної обрізки, роблять помилку. Про дерево не можна згадувати раз на рік. У період вегетації воно має потребу в постійній увазі та догляді. Адже після сильної виправної обрізки могутньо вистрілюють вовчки – пагони, якими коріння намагається врятувати своє існування. Все тому, що їхніх колишніх годувальників ми нещадно прибрали. Але жити ж треба! Навіть якщо ви не обрізаєте сад, а просто відгинаєте гілки, не дивуйтеся, що з них будуть лізти нові вертикальні пагони, які без вашого контролю за пару років здатні стати товще материнської гілки і перемкнути все живлення на себе.
2. Не залишайте на стовбурі пеньків
Якщо ви прибираєте гілку, робіть зріз на кільце так, щоб у дерева була можливість затягнути рану власною корою. Навіть якщо це відбудеться лише частково рана затягнеться по краях у вигляді обростаючого валика, - це вже запобіжить загниванню місця зрізу. Залишений пеньок – гарантія руйнування кори по його периметру. У ньому оселяться спори шкідливих грибків, туди заповзуть на зимівлю комахи-шкідники, а може, знайдуть притулок короїди, що в будь-якому разі не піде рослині на користь. У результаті загине вся основа залишеного сука. Мало того, що це порушує відтік живильних речовин до коренів, послабляючи дерево, так ще й згодом обов’язково утвориться дупло - парадний вхід для грибів-трутовиків. Якщо ж пеньок був залишений від сильної гілки, то, як правило, він стає родоначальником великої кількості вовчків, що прокидаються зі сплячих бруньок з його основи. Тому, щоб уникнути затяжної боротьби з жировиками, гниллю та дуплами – ріжте на кільце!
3. Не потрібно укорочувати молодняк
Досвідчені садівники не радять безсистемно і безглуздо підрізати верхівки активно зростаючих молодих дерев. Ви не припините вертикальний ріст дерева, ви просто викличете утворення двох-трьох нових вовчків, які будуть рости нагору, знесилюючи бічні пагони. Єдиний спосіб розширити крону та підсилити кістякові гілки – видалити центральний провідник, перевівши ріст на першу сильну бічну гілку. І зірко контролювати ситуацію, не даючи рости новим лідерам, або відгинати всі вертикальні гілки, змушуючи покриватися «плодушками».
4. Не зрізайте зайвого
Розповсюджена помилка. Якщо ви зрізали пагін дуже коротко, на 3-5 бруньок. Виходить, що ви залишили рослині тільки зону ростових пагонів, вони будуть весь сік збирати у себе й у вас вийде обрізка на посилення приросту, що означає, що всі гілочки стають головними. Через рік, провівши таку ж сильну обрізку, гілки будуть ставати усе сильніше й сильніше, утворюючи віник, що жирує, виправити який можна тільки одним способом – жорстким розгином.
5. Не замазуйте свіжий зріз
«Мокра рана» не дає фарбі або вару взятися як треба, під шаром змащення вона не може просохнути і гниє ще швидше, ніж, якби ви зовсім не захистили зріз. Після обрізки гілок товще трьох сантиметрів має пройти, як мінімум, 3-4 дні, а краще – тиждень. І лише коли зріз підсохне, його замазують варом або зафарбовують олійною фарбою.
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