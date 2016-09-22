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Колоновидні яблуні.

Колоновидні яблуні.

Обрізка та підготовка до зими

Відразу скажемо, що колоновидні яблуні треба й обрізати, і формувати. Але на відміну від «стрижки» звичайних сортів тут маса нюансів. На рахунок колоновидних яблунь є цілком чіткі інструкції, розроблені вченими.

У першу чергу необхідно запам’ятати: верхівку видаляти не можна в жодному разі! Всі маніпуляції можна проводити тільки з бічними гілочками.

Формування стовпчика

Взагалі багато садівників з обрізкою колоновидних яблунь не заморочуються - вони й так ростуть компактно. Але проте вона потрібна. Навіщо? А для того, щоб зміцнити молоді пагони, замінити старі новими й дати плодам більше сонячного світла. До того ж деякі колони згодом нарощують досить довгі суки й нагадують неохайні йоржики для миття посуду.

Формують такі яблуні 3 роки.

Перший рік. На початку квітня потрібно обрізати всі бічні гілочки на 2 бруньки. Протягом літа з кожної виросте по одному сильному пагону.

Другий рік. Той із двох пагонів, що займає положення ближче до горизонтального, залишають як є - улітку на ньому будуть перші яблучка. А другий так само укорочують на 2 бруньки, кожна з яких дасть по новому сильному пагону.

Роблять обрізку знову ж рано навесні, до початку сокоруху.

Третій рік. Гілку, на якій у минулому році був урожай, вирізують на кільце. А з двома пагонами, що залишилися, проробляють ту ж операцію, що й на другому році.

Таку обрізку повторюють до 5 років. А потім плодову ланку вирізують на кільце біля самого стовбура. У підсумку нижня частина яблуні буде поступово оголюватися, а врожай переміщатися на верхні гілки.

У колоновидних яблунь-суперкарликів рани гояться дуже важко. Навіть випадково ушкоджена кора може привести до різкої втрати врожаю. Тому такі сорти краще обрізати не навесні, а прищипувати влітку, поки пагони ще зелені: пінцировка молодої порослі дозволяє перенаправляти живильні речовини з бічних відводів на формування плодів. Принцип усе той же: 2 бруньки треба залишити, а верхівку відірвати.

Підготовка до зими

Колоновидні яблуні дуже чутливі до зимових холодів. Для того щоб дерево краще перенесло зимову холоднечу, не рекомендується поміщати саджанці в землю восени. Краще відкласти посадку до весни, тоді деревце зможе досить зміцніти й набратися сил.

Восени верхівку яблуні варто обмотати дрантям або декількома шарами щільного паперу. Це дозволить захистити верхню бруньку від впливу низьких температур. Для того щоб стовбур не зламався від поривів вітру, його необхідний прив’язати до опори.

У регіонах, де зими супроводжуються сильними сніго­падами, колоновидні яблуні можна захистити від морозу за допомогою снігу, що випав. Його потрібно згрібати до стовбура яблуні, забезпечуючи рослині природний захист.

22.09.2016


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