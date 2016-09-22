¤

Як зберігати цибулю дома у зимовий період

Восени питання зберігання продуктів стає особливо актуальним. Тому ми хочемо розповісти вам про те, як зберігати цибулю вдома так, щоби вона не псувалася.

Перше, про що треба подумати — тара і ємності. Найкращими варіантами будуть: дерев’яні ящики, мішки з мішковини, кошики з лози, сітки для овочів.

Поліетиленові мішки і пакети не підходять для зберігання цибулі, так як вони не пропускають вологу і повітря, з-за чого цибуля швидко почне гнити і псуватися. Ящики повинні мати отвори для провітрювання, а шар укладання цибулі не повинен перевищувати 30-40 см.

Оптимальні температурні умови для тривалого зберігання цибулі — близько 0 градусів. А значить, найкращим місцем для цибулі буде погріб, підвал або темна комора з вентиляцією. Адже, навіть якщо цибуля була ретельно висушена, в ній все ще залишається волога, яка в умовах ізоляції почне псувати цибулю.

Є ще один добре і давно всім знайомий метод зберігання цибулі — плетені в’язки. Для того,щоб сплести в’язку, вам потрібно залишити довші шийки у цибулин і з допомогою шпагату сплести їх в невеликі «коси», які сформують цибульні плетені в’язки.

Також ви можете заготовити невелику кількість цибулі для зберігання в холодильнику. Але потрібно бути впевненими в постійній температурі зберігання — близько +3 градусів. Таким чином зберігають цибулю для посіву. Ще є варіант — вішати цибулю в невеликих мішечках над джерелами тепла — батареями, або на кухні, біля плити. Тобто так, щоб цибуля постійно провітрювалася. Таким чином ви зможете зберегти її до самої весни.

Якщо ви будете дотримуватися порад щодо зберігання цибулі, то зможете мати її в достатній кількості аж до наступного врожаю

Переглядів: 133

Додайте коментар:

Ваше ім'я

Текст: