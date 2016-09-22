Маринований болгарській перчик

На 4 банки по 0,5л:
2 кг болгарського перцю
1ст.цукру
1ст.олії
1ст.оцту
Відразу зауважую – в маринаді вода та сіль відсутні повністю!
Перець, миємо, чистимо від насіння та перетинок, ще раз миємо і нарізаємо смужками. В великій каструлі доводимо до кипіння воду (приблизно 5 літрів). Як тільки закипить, вкидаємо смужки перцю, чекаємо поки ще раз закипить і тримаємо 5 хвилин. Це називається бланшування.
Для маринаду цукор, олію та оцет доводимо до кипіння.
В стерилізовані банки складаємо перець, заливаємо гарячим маринадом, даємо охолонути.
Тоді підготовлені банки стерилізуємо 15 хвилин. Зберігати можна при кімнатній температурі.
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