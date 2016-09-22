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Маринований болгарській перчик

На 4 банки по 0,5л: 2 кг болгарського перцю 1ст.цукру 1ст.олії 1ст.оцту

Відразу зауважую – в маринаді вода та сіль відсутні повністю!

Перець, миємо, чистимо від насіння та перетинок, ще раз миємо і нарізаємо смужками. В великій каструлі доводимо до кипіння воду (приблизно 5 літрів). Як тільки закипить, вкидаємо смужки перцю, чекаємо поки ще раз закипить і тримаємо 5 хвилин. Це називається бланшування.

Для маринаду цукор, олію та оцет доводимо до кипіння.

В стерилізовані банки складаємо перець, заливаємо гарячим маринадом, даємо охолонути.

Тоді підготовлені банки стерилізуємо 15 хвилин. Зберігати можна при кімнатній температурі.

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