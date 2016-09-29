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¤ Коли тарифи на тепло стануть меншими… Сьогодні, коли початок опалювального сезону наближається, і вже за лічені дні у квартирах рівнян стане тепло, радує це далеко не всіх. Нові тарифи на комунальні послуги лякають багатьох, і не дарма. Тому виникає питання – а чи можна зробити так, щоб ці самі тарифи були меншi? Питання далеко не риторичне. На жаль, на головну складову тарифу – на тепло, – вартість газу, впливу ні ми, прості громадяни, ні навіть місцева влада немає ніякого. Однак, чи можна на місцевому рівні, хоча б на якісь відсотки, здешевити тепло? Відповідь на це питання автор вирішив дізнатися в підприємстві «Рівнетеплоенерго», яке саме і займається виробництвом теплової енергії та гарячої води, з їх наданням споживачам обласного центру. Так що питання про тарифи задав його керівнику Степану Коропецькому. - Справді, здешевити вартість тепла та гарячої води можна. Ми над цим постійно працюємо, і це питання є для нас пріоритетним упродовж багатьох років. Щороку, товариство виконує заміну теплових мереж з використанням сучасних труб тепло­ізольованих пінополіуретаном. Так, цього року, замінили дванадцять кілометрів труб з урахуванням фактичного підключеного навантаження (тобто в деяких місцях була заміна теплових мереж на труби меншого діаметру), що дозволяє мінімізувати втрати теплової енергії при її транспортуванні. Також, станом на 01.09.2016, оснащено будинковими приладами обліку теплової енергії 85,3% житлових будинків міста Рівного, а до кінця цього року плануємо продовжувати встановлювати прилади обліку теплової енергії у житлових будинках, що дозволить досягти 100% оснащення приладами обліку житлового фонду. Відтак, втрати теплової енергії в мережах є нашою проблемою, і ми, як ніхто, зацікавлені і робимо все, щоб їх мінімізувати. Після завершення кожного опалювального сезону проводимо гідравлічні випробування теплових мереж і мереж гарячого водопостачання. Таким чином, визначаємо «слабкі місця», після чого ремонтуємо та замінюємо аварійні ділянки. За період діяльності товариства, ми постійно модернізуємо теплові мережі міста Рівного, а їх протяжність становить не багато ні мало – 406 кілометрів у однотрубному вимірі. Зрозуміло, що мінімізація втрат - це лише частина нашої роботи. Потрібно максимально економити природний газ та електроенергію, при умові збереження відповідної якості надання послуг з централізованого теплопостачання. Разом з тим, зменшити вартість виробництва однієї гігакалорії тепла. Для цього ми спрямовуємо кошти в ремонт та модернізацію обладнання, у першу чергу, котлів. Здебільшого, вони вже далеко не нові, але навіть це обладнання, повинні змусити працювати ефективніше та економніше. Зокрема, ми влаштували вже п’ять утилізаційних установок у котельнях товариства, які дають змогу використовувати тепло вихідних газів, що раніше викидалося в повітря, для виробництва додаткових обсягів тепла. Впровадження такого заходу дозволяє досягти економії природного газу в розмірі 5-7%. Також, встановлюємо системи автоматичного контролю за роботою котлів та монтуємо нові енергоефективні пальники. А це ще додаткова економія газу. Навіть на когенераційній установці з виробництва електроенергії для власних потреб, що знаходиться в котельні на вулиці Макарова, встановили генератор, що виробляє додаткове тепло. Тобто, робимо все, щоб заощадити споживання природного газу. Також, товариство ініціювало перед міською радою, яка є власником обладнання, на якому ми працюємо, списати з нашого балансу основні засоби, які не використовуються у виробничому процесі, аби зменшити амортизаційні відрахування. Усі перераховані вище заходи дозволяють зменшити вартість виробництва теплової енергії. Однак, тарифи на теплову енергію затверджує НКРЕКП, тому ми звернулися до комісії з відповідним проханням. Наразі, підприємство здійснює розрахунки для встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання за вимогами Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та тарифів на послугу з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженим постановою НКРЕКП від 24.03.2016 № 377. За попередніми розрахунками, тариф може бути переглянутий у бік зменшення (від 5% до 8%), за умови незмінності цін на показники, які входять до структури тарифу та впливають на його розмір. 08.09.2016 НКРКЕП погоджено Пропозиції, щодо термінів надання ТОВ «Рівнетеплоенерго», та узгодження цих розрахунків з фахівцями Комісії. Таким чином, повний комплект документів для розгляду, та встановлення тарифів на теплову енергію з інвестиційною програмою, має бути поданий та узгоджений з боку Комісії не пізніше 15 листопада 2016 року. Вказана дата дасть можливість ввести в дію нові тарифи з 01.01.2017. Також, варто зазначити, що ТОВ «Рівнетеплоенерго», є одним із найбільших та сумлінних платників податків у місті, своєчасно, та в повному обсязі, виконує взяті зобов’язання, щодо виплати заробітної плати, оплати спожитих енергоносіїв, у т.ч. природного газу, орендної плати, сплати податків та зборів до бюджетів різних рівнів. Зокрема, за 9 місяців цього року сплачено: ПДВ – 6,1 млн. грн.; ПДФО – 4,7 млн. грн.; ЄСВ – 5,6 млн. грн.; орендна плата – 10,2 млн. грн. Інші обов’язкові платежі – 1 млн. грн. І це при тому, що держава вчасно не розраховувалася з нами за надані субсидії. Останні 11 мільйонів гривень надійшли лише минулого тижня. А ще, лише упродовж 2016 року, ТОВ «Рівнетеплоенерго», було сплачено штрафних та фінансових санкцій на суму 12 млн. грн., які були нараховані НАК «Нафтогаз України», у зв’язку з несвоєчасною оплатою накопиченої заборгованості попередніми комунальними підприємствами. Протягом 2014-2016 років, ТОВ «Рівнетеплоенерго» здійснило погашення заборгованості, правонаступником якої стало, на загальну суму 33,8 млн. грн., з яких: 28,1 млн. грн. на рахунок НАК «Нафтогаз України», та 5,7 млн. грн., на рахунок ДК «Газ України». Лише уявімо, скільки б за ці десятки мільйонів гривень можна було б замінити труб та модернізувати обладнання? Однак, попри усе, ми готові до початку та стабільного проходження нового опалювального сезону 2016-2017 рр. Записав Володимир Конєв.



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