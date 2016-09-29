¤

Квасилівських дітей не пустять

до рівненських дитсадків

Влада Квасилова має докласти усіх зусиль, щоб захистити права мешканців селища. Про це заявив голова громадської організації «Новий Квасилів» Павло Дутко після того, як стало відомо про розпорядження міського голови Рівного Володимира Хомка, яке забороняє приймати до дошкільних навчальних закладів обласного центру дітей без рівненської прописки.

Громадський активіст назвав подібне розпорядження дискримінаційним і таким, що грубо порушує норми Закону України «Про дошкільну освіту». «Володимир Хомко заборонив своїм розпорядженням не рівненським дітям відвідувати рівненські дитячі садочки. Тож батьки кількох сотень квасилівських дітей, які не потрапляють до єдиного дитсадка нашого селища через брак місць, тепер матимуть додаткові клопоти. І Хомку байдуже, що ці самі батьки щодня їздять на роботу до Рівного і сплачують податки в бюджет обласного центру!

Вважаю, що за подібних умов необхідно, щоб Квасилівська селищна рада розпочала діалог з Рівненською райдержадміністрацією задля вирішення даної проблеми. Потрібно отримати інформацію, скільки дітей селища до сьогодні відвідували дошкільні навчальні заклади Рівного, і на усіх них перерахувати субвенцію з районного бюджету в міський. Ці гроші підуть на харчування та навчання у дитсадках обласного центру квасилівських дітей. Гадаю, подібний варіант влаштує усіх» - зазначив Павло Дутко.

Нагадаємо, що першою про подібні обмеження для не рівненських дітей повідомили 22 вересня.

Згодом підтвердив, що таке розпорядження дійсно існує, і міський голова Рівного Володимир Хомко. «Якщо якась громада не приєдналася до Рівного, має свій бюджет, то чому навантаження на дитячі садки, школи, гуртки – наші? Ні, будь ласка, створюйте свої гуртки, школи і йдіть туди. А в місті Рівному – тільки ті, хто в місті Рівному платить податок та живе» - зазначив очільник Рівного у своєму коментарі сайту «Радіо Трек».

Прес-служба громадської організації «Новий Квасилів»

Переглядів: 3

Додайте коментар:

Ваше ім'я

Текст: