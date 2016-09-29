Piвнe-Paкуpc - просто ЦIКАВА газета №778 від 29.09.2016p.
Передплатні індекси:
23429 (на 1-6 місяців)
08903 (на рік).
Тел. +38(0362) 62-31-31
Додати у "Закладки"

Головна (Просто цікава газета) "Рівне-Ракурс"

Проктологічна амбулаторія

А що Ви скажете? Блог

  Реклама в газеті "Рівне-Ракурс"


  ¤ Ракурс подій

  ¤ Ракурс політики

  ¤ Ракурс економiки

  ¤ Ракурс здоров'я

  ¤ Ракурс культури і освіти

  ¤ Ракурс спорту

  ¤ Ракурс кримінальний

  ¤ Ракурс житейський

  ¤ Ракурс інтимний

  ¤ Ракурс мандрівника

  ¤ Ракурс незвичайного

  ¤ Ракурс добрих порад

  ¤ Ракурс розваг

Пошук

RSS
Архів «РР»:
Серпень 2016p.
ПнВтСрЧтПтСбНд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Вересень 2016p.
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

¤ 

Квасилівських дітей не пустять

Квасилівських дітей не пустять

до рівненських дитсадків

Влада Квасилова має докласти усіх зусиль, щоб захистити права мешканців селища. Про це заявив голова громадської організації «Новий Квасилів» Павло Дутко після того, як стало відомо про розпорядження міського голови Рівного Володимира Хомка, яке забороняє приймати до дошкільних навчальних закладів обласного центру дітей без рівненської прописки.

Громадський активіст назвав подібне розпорядження дискримінаційним і таким, що грубо порушує норми Закону України «Про дошкільну освіту». «Володимир Хомко заборонив своїм розпорядженням не рівненським дітям відвідувати рівненські дитячі садочки. Тож батьки кількох сотень квасилівських дітей, які не потрапляють до єдиного дитсадка нашого селища через брак місць, тепер матимуть додаткові клопоти. І Хомку байдуже, що ці самі батьки щодня їздять на роботу до Рівного і сплачують податки в бюджет обласного центру!

Вважаю, що за подібних умов необхідно, щоб Квасилівська селищна рада розпочала діалог з Рівненською райдержадміністрацією задля вирішення даної проблеми. Потрібно отримати інформацію, скільки дітей селища до сьогодні відвідували дошкільні навчальні заклади Рівного, і на усіх них перерахувати субвенцію з районного бюджету в міський. Ці гроші підуть на харчування та навчання у дитсадках обласного центру квасилівських дітей. Гадаю, подібний варіант влаштує усіх» - зазначив Павло Дутко.

Нагадаємо, що першою про подібні обмеження для не рівненських дітей повідомили 22 вересня.

Згодом підтвердив, що таке розпорядження дійсно існує, і міський голова Рівного Володимир Хомко. «Якщо якась громада не приєдналася до Рівного, має свій бюджет, то чому навантаження на дитячі садки, школи, гуртки – наші? Ні, будь ласка, створюйте свої гуртки, школи і йдіть туди. А в місті Рівному – тільки ті, хто в місті Рівному платить податок та живе» - зазначив очільник Рівного у своєму коментарі сайту «Радіо Трек».

29.09.2016Прес-служба громадської організації «Новий Квасилів»


Переглядів: 3

Версія для друку

Коментарі (0):


Система Orphus
<<- Попередня стаття

Додайте коментар:

защитный код

Анонсовані статті свіжого № 777 від 22.09.2016p.
¤ 
Що з демографію на Рівненщині?

Що з демографію на Рівненщині?

Цікаву інформацію оприлюднило обласне управління статистики. Згідно із звітом населення Рівненської області становить один мільйон сто шістдесят одну тисячу шістсот чоловік. За перші шість місяців нин...

¤ 
Дубенські поліцейські затримали на «гарячому» злодійку

Дубенські поліцейські затримали на «гарячому» злодійку

14 вересня, до поліції о пів на одинадцяту вечора зателефонував дубенчанин із вулиці Сурмичі, що невідома особа викидає речі через вікно сусіднього будинку. Група реагування патрульної поліції Дубен...

¤ Люди справи
Катерина ХАНЕНКО: «Самореалізація – це не тільки процес, а й результат»

Катерина ХАНЕНКО: «Самореалізація – це не тільки процес, а й результат»

Успіх у бізнесі передусім залежить від харизми, рівня інтелекту та бажання працювати, переконана директор ТОВ «ТТК ВЕСТ»

Коли я йшов брати інтерв’ю в однієї з найуспішніших жінок Рівного - директора ТОВ «ТТК ВЕСТ» Катерини ХАНЕНКО (на фото), то дуже хвилювався. Але мене приємно вразило те, що бізнес-леді ділилася секрет...

¤ 
Рівненські важкоатлетки поїдуть на Чемпіонат Світу до Малайзії

Рівненські важкоатлетки поїдуть на Чемпіонат Світу до Малайзії

Рівненські спортсменки Марія Тимощук та Аліна Кирічук здобули золото та срібло на чемпіонаті Європи з важкої атлетики....

¤ 
Обрізка дерев.

Обрізка дерев.

5 правил, які потрібно знати садівнику

Мета обрізки дерев — прискорити їх вступ у пору плодоношення, сприяти одержанню крупніших плодів з гарним зовнішнім виглядом і кращими смаковими властивостями....




Найпопулярніші 15 статей:

1. Розклад руху автобусів [253] (10196)
2. Розклад руху приміських та пасажирських потягів [242] (9198)
3. Не я б’ю, верба б’є За тиждень - Великдень! [235] (4922)
4. Моє місто - найкраще [427] (4726)
5. Душ для всіх [432] (4018)
6. Приваблюють і відлякують привиди Тараканівського форту [419] (3941)
7. За кордон можна вивезти не більше 50 тисяч доларів! - [205] (3825)
8. Кульова блискавка: феномен, який не розгадано [462] (3723)
9. ПАТ “Волинь- Цемент”: [505] (3692)
10. Тахінна халва зміцнює кістки та зуби [390] (3665)
11. Закордонний паспорт в подарунок… [662] (3617)
12. Скрегіт зубами посеред ночі [312] (3561)
13. Яйце-райце, в чому твоя сила? [257] (3492)
14. Невидимий вплив небесного світила [494] (3451)
15. Різдвяні прикмети [273] (3393)

 ТОП-15 свіжого номера:

1. Обрізка дерев. (251)
2. Дубенські поліцейські затримали на «гарячому» злодійку (248)
3. На Костопільщині селяни хочуть об’єднатися з громадою іншого району (247)
4. Що з демографію на Рівненщині? (245)
5. Рівненські важкоатлетки поїдуть на Чемпіонат Світу до Малайзії (245)
6. «Перший старт» у Костополі (239)
7. Понад 14 мільйонів екологічного податку сплатили на Рівненщині (237)
8. На Рівненщині у ДТП загинули дві людини (235)
9. Керівник Державної служби зайнятості відзначив Рівненський центр профтехосвіти (235)
10. Проти застуд та вірусних інфекцій - осінні дари природи (232)
11. Вартість квитка для проїзду в тролейбусах зросла (232)
12. Рівненська плавчиня здобула «срібло» на Паралімпіаді в Ріо (231)
13. У Дубно в ДТП постраждав іноземець (231)
14. З початку року забезпечено надходження до бюджету понад 546 мільйонів гривень єдиного соціального внеску (230)
15. Військові лікарі з Рівненщини повернулися із небезпечного відрядження (230)



 Партнери 
 
Рекламная газета "Об`ява" Перший інформаційний канал Яндекс цитирования Украина онлайн
Український портАл Google+ Рейтинг@Mail.ru Наш сайт в каталоге manyweb.ru
 Газета 
 

Реклама в газеті | Лист редакторові | Експорт | RSS | Передплата газети

Про нас | Відгуки | Разсилка | Реклама на сайті| Реклама в газеті

© 2001-2015 Iнформацiйно-рекламне агентство "Ракурс" тел.: +38(0362) 62-31-31. Всi права збережено.


 Інформація 
 
Головний редактор - Конєв В.Л.,
тел.(0362) 62-31-31

Використовувати матеріали газети "Рівне-Ракурс" можна лише пославшись на "Рівне-Ракурс" (для інтернет-виданнь - зробивши гіперпосилання). Будь-яке копіювання, публікація, чи передрук наступне поширення інформації, що не має посилання на "IРА "Ракурс" суворо забороняється

Наші сайти:
Об'ява
Pika.rv.ua
IРА Ракурс