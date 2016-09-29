Мешканців Рівненщини просять повідомляти про зміни у складі сім’ї – для перерахунку субсидії
Мешканці Рівненщини зобов’язані інформувати органи соціального захисту про зміни у складі сім’ї.
Після уточнення інформації розмір житлової субсидії перераховуватимуть.
У разі збільшення кількості зареєстрованих осіб, в залежності від соціального статусу та доходів людини, що прописалася, субсидія на сім’ю може бути збільшена або зменшена.
Позаяк, відповідно до формули розрахунку субсидії, розмір допомоги залежить від сукупного доходу сім’ї: чим більша кількість членів сім’ї та її сукупний дохід, тим меншою є компенсація держави за комунальні послуги.
Управління соцзахисту можуть призупинити нарахування субсидій у разі виявлення порушення законодавства.
Відтак, якщо громадяни протягом місяця самостійно не повідомили про збільшення кількості зареєстрованих людей, органи соцзахисту у разі виявлення такого порушення мають право призупинити, а не скасувати, нарахування субсидії.
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