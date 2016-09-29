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На Рівненщині 250 держслужбовців стали фахівцями закупівель в он-лайн

На базі Рівненського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації відбувся цикл семінарів для розпорядників бюджетних коштів.

За п’ять днів – з 19 по 23 вересня – практичними заняттями охоплено понад 250 фахівців – майбутніх спеціалістів у сфері практичного використання систем електронних закупівель з Березнівського, Гощанського, Костопільського, Здолбунівського та Рівненського районів.

Навчання пройшло за спеціально розробленою програмою, з особливим акцентом на актуальних практичних питаннях застосування зміненого законодавства у сфері публічних закупівель.

З 26 по 30 вересня чергові навчання відбудуться для північних районів області, участь в яких візьмуть близько 300 осіб.

Нагадаємо, що Рівненщина, разом з Львівщиною і Харківщиною, однією з перших долучається до проведення відповідних практичних семінарів, ініційованих акредитованим електронним торгівельним майданчиком e-tender.ua.

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