Боремельська громада готується до перших виборів

11 грудня 2016 року відбудуться перші місцеві вибори у Боремельській об’єднаній територіальній громаді
Загалом ЦВК призначено перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад 41-єї об’єднаної територіальної громади і відповідних сільських, селищних, міських голів на неділю - 11 грудня 2016 року (постанова ЦВК від 23 вересня 2016 року № 396).
У Рівненській області, серед інших по Україні, вибори відбудуться у Боремельській ОТГ Демидівського району.
Довідково:
Перспективний планом формування територій громад Рівненської області передбачено утворення 61-єї ОТГ.
В області утворено 20 ОТГ, у 14 з яких вже проведено перші місцеві вибори.
Очікують рішення ЦВК про призначення перших виборів три ОТГ – Млинівська, Остожецька та Бокіймівська.
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