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¤ «Створюємо кооперативи – розвиваємо село» З переходом Агрохолдингу «МРІЯ» під управління нових власників – великих банків та інвестиційних фондів – вже другий рік поспіль одним з найважливіших соціальних напрямків роботи Компанії є популяризація кооперативного руху в Україні. «МРІЯ» активно підтримує розвиток кооперативів у селах, де веде свою господарську діяльність, адже у Компанії переконані, що кооперативний рух – це шлях до економічної незалежності та покращення добробуту мешканців сіл. Саме тому нещодавно за ініціативи та підтримки «МРІЇ» у Козовій Тернопільської області відбувся семінар під назвою «Створюємо кооперативи – розвиваємо село». Долучилися до заходу представники департаменту агропромислового розвитку Тернопільської ОДА, керівники Козівської та Бережанської РДА, тренери з кооперації, координатори Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ», голови кооперативів та сільські голови, журналісти та інші гості. Як зазначив операційний директор «МРІЯ Агрохолдинг» Віктор Кухарчук, починаючи з минулого року Компанія уже долучилася до створення 8 кооперативів, які надають різноманітні послуги. «Ми побачили, що в багатьох селах критична ситуація з безробіттям тому вирішили дати їм «вудку» та навчити «ловити рибу». Цією «вудкою» стали кооперативи. Ініціативним людям, які хочуть розвивати свої населені пункти ми допомагаємо у їх створенні фінансово, морально та професійно. «МРІЯ» супроводжує кооператив від виділення землі для його потреб до реалізації продукції», - резюмував Віктор Кухарчук. Перший кооператив, створений за підтримки Компанії, - сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Файна поляна» у с. Хоробрів Козівського району Тернопільської області. Його учасники займаються вирощуванням малини. А учасники семінару долучилися до збору першого врожаю ягід з площі 8 га. За попередніми підрахунками, з цієї території планують зібрати близько 8 тон врожаю, що є добрим показником для першого року плодоношення малини. Окрім продажу ягід, члени кооперативу намагаються самостійно переробляти малину, виготовляючи конфітюри та джеми. Це не лише сприяє зайнятості, а й приносить додатковий дохід сім’ям. За фінансової підтримки Компанії, члени кооперативу брали участь в навчальних семінарах у Львові, Києві, Житомирі, відвідували виробництво із переробки ягід у Волинській області. Агрохолдинг інвестував у цей проект близько 520 тис. грн. На ці кошти придбали необхідне обладнання, спільно з членами кооперативу закупили саджанці для понад 50 родин. А завдяки Тернопільській обласній програмі підтримки кооперативів, «Файна поляна» отримала кошти на придбання роторної косарки та капельної стрічки. У «МРІЇ» ягідні кооперативи вважають перспективним напрямком, тож у планах розширення «Файної поляни» на весь Козівський, Бережанський, Зборівський райони, а також вирощування інших ягідних культур, зокрема ожини, літньої малини, аґрусу і червоної порічки. Передбачається, що у 2017 році площі насаджень учасників кооперативу сумарно становитимуть 40-50 га, таким чином утвориться ягідний кластер. Більше того, в Агрохолдингу в перспективі планують підтримати будівництво першої в Україні кооперативної заморозки ягід. Ще один напрямок у розвитку кооперативного руху – молочний. Вже цього року «МРІЯ» планує відкриття молочних кооперативів в селах Біще Бережанського району, Конюхи Козівського району Тернопільської області, а також запуск кооперативу в Івано-Франківській області. Їх створення передбачає облаштування культурних пасовищ, засіяних сумішшю трав, обгороджених електропастухами, і, що найважливіше, встановлення ємностей для охолодження і зберігання молока. Кооператив матиме аналізатор молока, що забезпечить його якість, також при кооперативі надаються належні ветеринарні послуги. Навесні Агрохолдинг спільно із Львівською Аграрною Дорадчою Службою (ЛАДС) та за підтримки Канадського проекту планують відкрити перше на Тернопільщині доїння на пасовищі. В рамках семінару відбулося урочисте відкриття молокоприймального пункту (МПП) у селі Куряни Бережанського району. Голова Курян Володимир Вишнівецький каже, що молокоприймальний пункт відкриває чималі перспективи для його односельців. «Буквально 2 дні тому до нас приїжджала делегація з Італії. Вони готові забирати наше молоко для виготовлення сирів, тож холодильна установка, яку придбала «МРІЯ, та аналізатор якості молока дозволять зберігати продукт в належних умовах, що забезпечить його високу якість. Окрім цього, Компанія повністю допомогла нам облаштувати молокоприймальний пункт, навела благоустрій на території, де він розташований», - наголосив Володимир Вишнівецький. Вже восени цього року за підтримки «МРІЇ» розпочнуть свою діяльність ще ряд кооперативів: «Годувальниця» у селі Біще Бережанського району, кооператив «Щедрий край» у селі Старий Почаїв Кременецького району, «Старий млин» у селі Ценів Козівського району та «Купинчанка» у селі Купин Городоцького району Хмельницької області. На разі завершуються підготовчі роботи. У «МРІЇ» і надалі розглядають можливість впровадження нових напрямків кооперації, зокрема вирощування та збут квасолі, часнику, картоплі, спеціальних сортів, а також кооперативів з розведення кролів та бджільництва. Також за підтримки Агрохолдингу у Чемеровецькому районі Хмельницької області працює кооператив з обробітку ґрунту. Для його потреб Компанія передала власну техніку, зокрема, 2 комбайни, 4 трактори та 2 вантажні автомобілі. Цього сезону комбайни по собівартості уже працювали для пайовиків «МРІЇ». Вантажні автомобілі надавали послуги із перевезення зерна, тюків, використовувалися при інших потребах. Трактори надаватимуть послуги з оранки городів. Директор Благодійного фонду «Агрохолдингу «МРІЯ» Василь Мартюк зауважив, що для Компанії кооперативи не є прибутковими, це виключно соціальний проект. «Окрім соціальної допомоги, яку надаємо, ми вирішили паралельно рухатися в іншому напрямку – розвивати кооперативний рух. Йти за принципом «Багатий селянин – багата родина – багате село». Таким чином ми, в першу чергу, хочемо підвищити рівень зайнятості та доходу селян», - констатував Василь Мартюк. Загалом, починаючи з 2015 року, Агрохолдинг «МРІЯ» вклав у розвиток кооперативного руху понад 1,5 млн грн. Розвиваючи кооперативний рух, «МРІЯ» співпрацює з багатьма організаціями, але в Агрохолдингу наголошують, що головним партнером є, в першу чергу, пайовики, які проявляють ініціативність та дієве бажання покращити економічний розвиток села. Надія Штокало



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