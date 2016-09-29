¤

Олексій Муляренко відкрив дитсадок, який не працював 25 років

У рамках робочої поїздки до Сарненського району голова облдержадміністрації Олексій Муляренко взяв участь в урочистому відкритті дитсадка у селі Ремчиці.

Свою роботу дитсадок призупинив ще у 90-х роках, а реконструкцію закладу розпочали нещодавно. Тим часом у селі народжуваність постійно зростає.

Під час вітального слова, Олексій Муляренко відзначив, що відкриття дитсадка в Ремчицях – це спільна перемога, якою можна пишатися. Адже кошти на відновлення дитсадка, а це майже 5 мільйонів гривень, залучили з різних джерел – з державного, обласного та районного бюджетів.

Нині ж садочок зможе відвідувати близько сотні сільських дітей. Окрім виховання дошкільнят, у закладі планують навчати першокласників, а це в свою чергу дасть змогу розвантажити місцеву школу.

«Навчальні заклади – це основа інфраструктури села та надійний фундамент для майбутнього. На Рівненщині один із найбільших показників народжуваності, тому ми маємо працювати у напрямку розширення дошкільної мережі. Загалом у 2016 році в області планується додатково створити понад 800 місць у дитсадках», - розповів голова Рівненської облдержадміністрації Олексій Муляренко.

Переглядів: 3

Додайте коментар:

Ваше ім'я

Текст: