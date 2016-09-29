¤

На Рівненщині 18 ОСББ взяли кредити на тепло

На Рівненщині 18 ОСББ взяли «теплі» кредити на суму понад 2 мільйони гривень

Гроші об’єднання співвласників використали на утеплення своїх багатоповерхівок.

«Із початком холодів все більше людей розуміють важливість утеплення свого житла. На таку активну діяльність, в тому числі й ОСББ, впливає можливість отримати не тільки Урядову, а й місцеву фінансову допомогу», - повідомив перший заступник голови Рівненської облдержадміністрації Юрій Приварський.

Він нагадав, що на Рівненщині вже другий рік поспіль діє Програма стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів. Зокрема, на ці цілі з обласного бюджету у 2016 році спрямовано 3 мільйони гривень.

Аналогічні механізми компенсації діють у районах та містах. Так, на Дубровиччині відшкодування отримали 80 осіб на суму більше 20 тисяч гривень, а на Здолбунівщині – 9 тисяч гривень отримали 70 людей. Тим часом, у Рівному відсотки за позиками компенсували для більше півтисячі жителів на понад 100 тисяч гривень.

Загалом мешканцям Рівненщини банківські установи видали більше 7800 кредитів на суму понад 130 мільйонів гривень. Гроші люди використали на придбання котлів та матеріалів для утеплення своїх домівок.

Нагадаємо, аби отримали «теплий» кредит, необхідно звернутися у філії Ощадбанку та Укргазбанку.

Переглядів: 3

Додайте коментар:

Ваше ім'я

Текст: