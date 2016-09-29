¤

Старт у науку: 400 слухачів МАН Рівненщини розпочали навчання

У Рівненській Малій академії наук учнівської молоді відбулася одинадцята щорічна Настановна сесія.

В НУВГП зібралося понад 400 юних слухачів, кандидатів та дійсних членів МАН України з усієї Рівненщини, переможців ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, вчителів - наукових керівників та провідних науковців.

Присутні на заході заступник голови Рівненської ОДА Світлана Богатирчук-Кривко та перший заступник голови облради Олександр Корнійчук привітали манівців та пообіцяли підтримку і повне сприяння усім цікавим проектам для юних науковців Рівненщини.

Гості схвально оцінили високі результати, продемонстровані Рівненською Малою академією наук учнівської молоді на ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України. Серед здобутків - 3 місце серед усіх обласних малих академій (39 переможних місць, із них 2 перших, 12 – других та 25 третіх).

Переглядів: 3

Додайте коментар:

Ваше ім'я

Текст: