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У Рівному обговорили напрямки співпраці Україна-Польща з питань НС

У Рівному відбулося IV засідання українсько-польської Комісії з питань захисту населення в умовах НС.

Перший заступник Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій генерал-майор служби цивільного захисту Олег Мельчуцький висловив щиру подяку за всебічну підтримку нашої держави на світовій арені.

В ході роботи Комісія проаналізувала результати співпраці у 2016 році та виконання Плану діяльності українсько-польської Комісії з питань рятування та захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій на 2015 – 2016 роки.

Також були обговорені подальші напрямки співпраці в рамках реалізації Плану на 2017-2018 роки.

«Одним із ключових напрямів двостороннього співробітництва є кваліфікована підготовка особового складу. Зокрема, 268 співробітників ДСНС Українипройшли стажування для відпрацювання навичок та знань у сфері «екстреної», «домедичної» допомоги, що безумовно є важливим аспектом повсякденної роботи рятувальників. Така співпраця є дієвим механізмом та спрямована на розвиток багатостороннього співробітництва”, - зазначив Перший заступник Голови Олег Мельчуцький.

У свою чергу, польські колеги поділилися досвідом в реформуванні органів місцевого самоврядування, в тому числі і Державної пожежної служби Республіки Польща та розподілу повноважень в сфері пожежогасіння, рятування та захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій.

Українські та польські рятувальники обговорили також перспективи співпраці в рамках програм європейського інструменту сусідства та партнерства і проектів «Польської допомоги».

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