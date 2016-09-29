|№778 від 29.09.2016p.
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Володимир Хомко привітав рівненських спортсменів-паралімпійців
Шестеро рівненських спортсменів, які стали призерами 15 Паралімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро, та їх тренери, отримали одноразову грошову винагороду з бюджету міста. Привітав паралімпійців і вручив нагороди міський голова Рівного Володимир Хомко. Розмір премії — у кожного індивідуальний. Всього спортсменам вручили понад 241 тисячу гривень.
За словами Володимира Хомка, приємно, що в Рівному є такі спортсмени — вони справжня гордість для міста.
- Наші спортсмени достойно представили Україну та Рівне на Паралімпійських іграх. Вітаю всіх із перемогою і бажаю нових звершень, - сказав Володимир Хомко.
Серед призерів 15 Паралімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро майстри спорту України міжнародного класу Ірина Гусєва, Олександр Назаренко, Ярина Матло, Юлія Галінська, Олександр Косінов і Давид Хорава, та їх тренери Михайло Романкевич і Ольга Палюх.
За словами начальника управління сімї, молоді та спорту Сергія Шевчука, кожен спортсмен отримав індивідуальну грошову винагороду, залежно від того, яке місце зайняв.
- Так, з урахуванням податків, спортсмени Ірина Гусєва, Олександр Назаренко та Ярина Матло, а також тренер Михайло Романкевич отримали по 29 тисяч гривень. У свою чергу Юлія Галінська і Олександр Косінов — по 23 тисячі гривень, а тренер Ольга Палюх — 12 тисяч гривень, - каже Сергій Шевчук.
Спортсмени розповідають, що у Ріо їх зустріли привітно. Чимало колег із інших країн віталися із ними словами: “Слава Україні”, а також просили обмінятися значками на память.
За словами Юлії Галінської, олімпіада пройшла на високому рівні та залишила по собі приємні враження.
- Також були всі умови, як для проживання, так і тренувань спортсменів із особливими потребами, - зазначила спортсменка.
Її колега дзюдоїстка Ірина Гусєва каже, що більшість із вболівальників були бразильці.
- Проте, коли виступали українські спортсмени, то відчувалася колосальна підтримка. Головне ж завдання, яке я ставила перед собою — це вихід у фінал олімпіади, що вдалося. Щоправда, отримавши поразку в фіналі трішки розчарувалася, хоча для мене ця медаль важлива, - розповідає спортсменка.
У свою чергу головний тренер збірної України з дзюдо Михайло Романкевич каже, що спортсмени молодці, адже суперники в них були серйозними.
- Приємно, що в нас є такі спортсмени, які приносять такі нагороди для нашого міста, - додав він.
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