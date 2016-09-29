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Створення Острозької громади – відклали

Процес об’єднання громад на Рівненщині триває. Однак проблемним питанням залишається об’єднання громад навколо міст

Про це наголошують місцеві посадовці та сільські голови. З такою ж проблемою нині зіштовхнулися в місті Острог.

Самодостатнє місто, яке славиться своєю історично-культурною спадщиною, не готове об’єднати навколо себе села. Адже села знаходяться у критичному стані – у людей немає роботи, економіка занепадає, приросту населення також немає. У разі об’єднання великої громади, місту доведеться вкладати чималі кошти у розвиток прилеглих сіл. Тому процес створення громади відклали. Острожани вкотре зустрілися, аби обговорити формат об’єднання, та напрацювати план розвитку громади.

Консультанти проекту Пульс АМУ «Децентралізаційний марафон» під час зустрічі, з людьми обговорили нагальні питання об’єднання. Представники сіл цікавилися, чи можуть вони самі бути ініціаторами створення громади, у разі якщо центр мовчить, і не вносить пропозицій.

Фахівці переконані - потрібно домовлятися.

Адже самим селам без підтримки міста буде важко, у той же час Острог отримає інші переваги, наприклад – землю. Консультант з правових питань Василь Курилас порадив – почати новий етап перемовин, і вирішити остаточний формат об’єднання.

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