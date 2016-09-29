Добудовують школу в одному з найбільших сіл Рівненської області
Олексій Муляренко під час робочої поїздки у Сарненський район ознайомився із ходом будівництва школи у селі Тинне. Першу чергу будівництва було здано ще у 2010 році. Це дозволило забезпечити освітою майже вісімсот школярів. Проте нині навчання проходить у дві зміни.
Тому до кінця цього року заплановано здати в експлуатацію другу чергу будівництва. Його загальна площа становить майже 6 тисяч квадратів.
«Тинне – одне з найбільших сіл Рівненської області, до того ж з високою народжуваністю. Кількість школярів тут постійно зростає, тому дітям необхідно забезпечити доступ до якісної освіти. Добудова закладу дасть можливість забезпечити комфортні умови для навчання більше 1000 сільських дітей», - зазначив голова Рівненської облдержадміністрації Олексій Муляренко.
У новозбудованому приміщенні планується розмістити спортивну та актову зали, їдальню, майстерні та 12 класних кімнат для першачків.
Проте найголовніше – це дозволить школярам навчатися в одну зміну. Водночас, за словами освітян, це дозволить звільнити приміщення дошкільного закладу, де наразі проводяться заняття для першокласників.
Загалом на будівництво школи спрямовано 20 мільйонів гривень, з яких більше 16-ти – з державного бюджету.
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