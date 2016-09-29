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На Рівненщині півсотні науковців осучаснюють законодавство

Понад півсотні науковців – знавців права з усієї України зібралися на Міжнародну наукову конференцію у Дубенському замку, що на Рівненщині. Історики права напрацюють рекомендації до чинних законів, аби привести їх у відповідність до європейського зразка. Пропозиції передадуть депутатам Верховної Ради, аби вони їх враховували під час роботи над законодавством.

Конференція присвячена датам – 1000-річчя Руської Правди і 450-річчя Другого (Волинського) статуту Великого князівства Литовського.

Ці нормативно-правові акти – кодекси права, що діяли за часів Київської Русі та Великого князівства Литовського. Вони відіграли величезну роль у законодавстві української держави тих часів. Ними юристи користувалися кілька століть. За словами науковців, ці документи були аналогами сучасного європейського права.

«Україна обрала курс на євроінтеграцію. Тож чинне законодавство потрібно привести у відповідність до європейського. Зараз ще діє радянське право. Наприклад, згідно чинного житлового кодексу діє норма - кожна людина має право на соціальне житло. Проте ми всі розуміємо, що це утопія. Аналогічні норми прописані й у кримінальному, цивільному законодавстві. Вони потребують багато змін та доповнень. Саме тому науковці-правники зібралися, аби напрацювати пропозиції до законодавства», - розповів президент Міжнародної асоціації істориків права, співробітник Інституту законодавства Верховної Ради Олександр Ярмиш.

«Україні всього 25 років. Зараз ми творимо сучасну історію та право. Проте це неможливо зробити, коли не знаєш минулого. Тож науковці вивчать історичний досвід, аби кращі моменти з нього інтегрувати в сучасне законодавство», - зазначив начальник управління освіти і науки Рівненської ОДА Григорій Таргонський.

Захід проходить за сприяння Рівненської облдержадміністрації.

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