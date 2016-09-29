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Групу серійних крадіїв затримали на Рівненщині

Одинадцять крадіжок на території Рівненщини у списку злочинної діяльності трьох здолбунівчан. На лаві підсудних вони відповідатимуть за крадіжки з АТС у Здолбунівському, Рівненському, Сарненському, Острозькому та Гощанському районах.

Протягом двох місяців у різних районах Рівненщини невідомі особи обкрадали автоматичні телефонні станції у сільській місцевості. Зловмисники знімали телефонне обладнання, яке містить в собі дорогоцінні метали. Завдяки злагодженій професійній діяльності поліцейських ГУНП в Рівненській області та Здолбунівського відділу правоохоронці затримали серійних крадіїв.

До поліції 21 вересня повідомили, що з приміщення АТС в селі Миротин Здолбунівського району скоєно крадіжку. Зловмисники проникли у приміщення, пошкодивши вхідні двері і вікно, та викрали з АТС телефонні плати.

«Проведеними розшуковими заходами поліцейські встановили осіб зловмисників та місце їх перебування, — повідомив начальник слідчого відділу Здолбунівського відділення поліції Ігор Коцюбинський. — Ними виявилися 23-річний та 26-річний раніше судимі жителі міста Здолбунів».

В ході проведення санкціонованого обшуку, в помешканні 26-річного зловмисника поліцейські виявили викрадені телефонні плати і знаряддя вчинення злочину — кусачки, якими перекушували замки та грати. Слідчі вилучили і автомобіль «Opel Rekord», яким молодики пересувалися під час скоєння крадіжок.

Поліцейські встановили, що група зловмисників протягом двох місяців обікрала приміщення АТС у Здолбунівському, Рівненському, Сарненському, Острозькому, та Гощанському районах. Крім цього, на початку вересня вони проникли у два магазини в Острозі, звідки викрали електроінструменти, запчастини до автомобілів, акумуляторні батареї та інші речі.

Зі слів Ігора Коцюбинського, дії зловмисників під час скоєння злочинів були чітко розприділені, на місці вони працювали не більше п’яти хвилин. За цей час молодики проникали у приміщення АТС, викрадали майно та швидко зникали на автомобілі, тому й залишалися непоміченими.

Обоє зловмисників неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за скоєння умисних злочинів майнового характеру та за зберігання і збут наркотиків. В поточному році вони засуджені за крадіжки і перебувають на умовному терміні покарання. Зараз молодики затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального Кодексу України та перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі готують клопотання для обрання міри запобіжного заходу.

Наразі поліцейські перевіряють затриманих на причетність до скоєння інших злочинів на території Рівненської, Хмельницької та Волинської областей.

29.09.2016Відділ комунікації поліції Рівненської області


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