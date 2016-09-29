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Поліцейські залишили старателів без мотопомпи

Працівники оперативного штабу Нацполіії 24 вересня, виявили безгосподарську мотопомпу та вилучили майже 3,5 кілограми бурштину.

Група реагування патрульної поліції Сарненського відділу поліції спільно з працівниками оперштабу під час відпрацювання території району в урочищі «Хрести» виявили та вилучили мотопомпу.

«Осучаснена» безгосподарська мотопомпа кустарного виробництва зроблена на базі двигуна від автомобіля «Mercedes». Орієнтовна її вартість на чорному ринку становить до чотирьох тисяч доларів США.

Поблизу села Федорівка близько 21 години на автодорозі «Київ-Ковель» поліцейські зупинили автомобіль «BMW X5» під керуванням 31-річного мешканця Луцька, який перевозив за сидінням водія поліетиленовий пакет з камінням, ззовні схожим на бурштин-сирець, вагою кілограм 900 грамів.

Поліцейські доставили автомобіль «BMW X5» на територію місцевого відділу поліції, а каміння відправили на експертизу.

У селі Антонівка на Володимиреччині поліцейські зупинили автомобіль «FORD Transit» під керуванням 47-річного жителя села Масевичі. Під час огляду в салоні правоохоронці виявили два пожежних рукави та майже півтора кілограми бурштину-сирцю.

За обома фактами придбання або збуту майна, завідомо здобутого злочинним шляхом, відкриті кримінальні провадження за частиною 1 статті 198 Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Рівненської області

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