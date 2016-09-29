На Дубенщині в ДТП постраждала дитина

Близько 18.30 24 вересня на автодорозі «Київ-Чоп» на розвилці при в’їзді в Дубно сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів «ВАЗ» та «Volkswagen T4». У результаті зіткнення постраждав 4-річний пасажир легковика.
Слідчо-оперативна група на місці встановила, що 35-річний водій «ВАЗ 21013», житель села Івання Дубенського району, рухаючись зі сторони Львова у напрямку Рівного, не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та врізався у «Volkswagen T4». На момент зіткнення 19-річний керманич мікроавтобуса, житель села Плоска, пригальмував, аби надати перевагу в русі легковику, який рухався головною дорогою.
Унаслідок ДТП постраждав 4-річний син водія ВАЗівки. Його доставили в приймальне відділення Дубенської центральної районної лікарні із забоями голови, після надання медичної допомоги його відпустили додому. Автомобілі доставили не територію місцевого відділу поліції.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
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