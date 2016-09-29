|№778 від 29.09.2016p.
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Врізався у магазин і помер
Близько 19 години, 24 вересня, у селі Карпилівка Рокитнівського району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.
На вулиці Центральна 39-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом «BIRD» без номерних знаків, не впорався із керуванням і в’їхав у стіну місцевого магазину. Чоловік від отриманих травм помер на місці.
За частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України відкрито кримінальне провадження. Триває досудове розслідування.
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