Поліцейські розшукують винуватця смертельної ДТП

На узбіччі дороги в селі Весняне Корецького району, 25 вересня, близько п’ятої ранку місцеві жителі виявили труп невідомого чоловіка.
На місці події слідчо-оперативна група встановила, що на проїзній частині дороги «Корець-Устя» лежить тіло 48-річного жителя села Весняне. В ході огляду слідчі зафіксували сліди волочіння та сліди бурого кольору на асфальтному покритті, зовні схожі на кров.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України відкрито кримінальне провадження. Поліцейські встановлюють особу водія та транспортний засіб, який скоїв ДТП.
Поліцейські звертаються до громадян, які стали свідками цієї дорожньо-транспортної пригоди, повідомляти на спецлінію «102».
Цікаву інформацію оприлюднило обласне управління статистики. Згідно із звітом населення Рівненської області становить один мільйон сто шістдесят одну тисячу шістсот чоловік. За перші шість місяців нин...
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Успіх у бізнесі передусім залежить від харизми, рівня інтелекту
та бажання працювати, переконана директор ТОВ «ТТК ВЕСТ»
Коли я йшов брати інтерв’ю в однієї з найуспішніших жінок Рівного - директора ТОВ «ТТК ВЕСТ» Катерини ХАНЕНКО (на фото), то дуже хвилювався. Але мене приємно вразило те, що бізнес-леді ділилася секрет...
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