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Поліцейські розшукують винуватця смертельної ДТП

На узбіччі дороги в селі Весняне Корецького району, 25 вересня, близько п’ятої ранку місцеві жителі виявили труп невідомого чоловіка.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що на проїзній частині дороги «Корець-Устя» лежить тіло 48-річного жителя села Весняне. В ході огляду слідчі зафіксували сліди волочіння та сліди бурого кольору на асфальтному покритті, зовні схожі на кров.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України відкрито кримінальне провадження. Поліцейські встановлюють особу водія та транспортний засіб, який скоїв ДТП.

Поліцейські звертаються до громадян, які стали свідками цієї дорожньо-транспортної пригоди, повідомляти на спецлінію «102».

Відділ комунікації поліції Рівненської області

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