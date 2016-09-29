|№778 від 29.09.2016p.
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У ДТП за участі двох авто поблизу Рівного постраждав чоловік
Близько 15 години, 26 вересня, на автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Колоденка сталася ДТП за участі двох мікроавтобусів. У результаті зіткнення «RENAULT Trafic» та «VOLKSWAGEN Transporter» постраждав водій останнього.
На місці події лікарі швидкої надають медичну допомогу водію «VOLKSWAGEN Transporter», у якого діагностували закриту черепно-мозкову травму та забій головного мозку. За попередньою інформацією, ніхто з учасників ДТП більше не постраждав.
Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група та експерти.
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