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У ДТП за участі двох авто поблизу Рівного постраждав чоловік

Близько 15 години, 26 вересня, на автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Колоденка сталася ДТП за участі двох мікроавтобусів. У результаті зіткнення «RENAULT Trafic» та «VOLKSWAGEN Transporter» постраждав водій останнього.

На місці події лікарі швидкої надають медичну допомогу водію «VOLKSWAGEN Transporter», у якого діагностували закриту черепно-мозкову травму та забій головного мозку. За попередньою інформацією, ніхто з учасників ДТП більше не постраждав.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група та експерти.

Відділ комунікації поліції Рівненської області

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