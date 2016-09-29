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На Рівненщині встановлюють будинкові лічильники газу

До кінця 2016 року на Рівненщині запустять в роботу 299 будинкових лічильників у багатоквартирних будинках.

Як розповіли в ПАТ «Рівнегаз», в інвестиційній програмі підприємства на такі заходи закладено 10,3 млн. грн.

Наразі будинковими приладами обліку вже обладнані 92 будинки Рівного та Здолбунова. Загалом на Рівненщині близько 30 тисяч споживачів, які не мають приладів обліку газу.

ПАТ «Рівнегаз» на 2016 рік НКРЕКП затвердила поадресне встановлення 299 будинкових лічильників газу у абонентів Рівненської області, що дасть змогу забезпечити комерційним обліком 23 626 домоволодінь.

Як розповіли в ПАТ «Рівнегаз», для встановлення індивідуальних лічильників природного газу в кожній квартирі держрегулятор мав би збільшити тариф щонайменше втричі. Оскільки тариф є складовою ціни газу, то відповідно зросла б і ціна за 1 кубометр. Аби цього уникнути НКРЕКП ініціювала встановлення будинкових лічильників, яке потребує менших витрат. Закон «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» не передбачає встановлення всім споживачам винятково індивідуальних лічильників газу. Йдеться про забезпечення приладового обліку газу за допомогою лічильників. Крім того, роботи з встановлення лічильників газу можуть фінансуватися як газорозподільними підприємствами, так і бюджетним коштом. Не заборонено встановлювати лічильники і за рахунок споживачів газу.

Мешканці, які не бажають сплачувати за газ на підставі будинкового лічильника, мають право встановити індивідуальний лічильник власним коштом. Наразі, «Рівнегаз» не встановлює індивідуальних облікових пристроїв, їх монтажем займаються спеціалізовані організації.

«Кожен мешканець багатоквартирного будинку , після встановлення будинкового лічильника, матиме можливість порівняти свої розрахунки та визначитись, яким чином надалі сплачувати за газ та чи варто взагалі встановлювати індивідуальний лічильник в квартирі. Водночас, навіть після встановлення будинкового пристрою, споживач зможе будь-коли встановити і індивідуальний», - пояснює технічний директор Олександр Ганжа.

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