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¤ Стосується кожного «НДІпроектреконструкція» працює на енергетичну незалежність та зменшення тарифів на комунальні послуги Сьогодні питання енергетичної незалежності - це питання національної безпеки. Вперше за багато років українська влада запропонувала суспільству європейські підходи до реалізації проектів з енергозбереження. Урядом запроваджено програму з утеплення житла, за якою держава відшкодовує частину суми кредиту на енергоефективне обладнання та матеріали для населення, ОСББ та ЖБК (від 20% до 70%). У забезпеченні комплексної термомодернізації житлового фонду в Україні, 80% якого потребує повної термомодернізації, задіяний і Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція», представлений в нашій області територіально відокремленим підрозділом. Про його участь у виконанні державної програми енергоефективності «Рівне-Ракурсу» розповідає директор Рівненського філіалу «НДІпроектреконструкція» Олена КУДРЯ (на фото). - Наш інститут, який торік відзначив своє 70-річчя, з самого початку своєї діяльності був орієнтований на відновлення і реконструкцію житла, всього промислового фонду та соціальної інфраструктури, - наголосила Олена Михайлівна. - На сьогодні найбільш актуальними напрямами роботи колективу Рівненської філії інституту, який об’єднує 28 регіональних філій в обласних центрах і великих містах, є проекти з утеплення фасадів, покрівлі та модернізації інженерних мереж. Починаючи з 2012 року, обсяги виконаних нами робіт постійно зростають. Єдина проблема - це те, що 70% наших замовників - бюджетні організації зі скромним фінансуванням. Тим не менше, ми знаходимо з ними компроміс і виконуємо їхні замовлення з мінімальною рентабельністю. Через це молодь у нас не затримується: прийдуть молоді фахівці, навчаться тонкощів нашої професії і шукають вищих заробітків на приватних проект­них підприємствах. Натомість в колективі залишились найбільш професійно підготовлені фахівці з 30-40-річним досвідом роботи, яким під силу найскладніші проекти. І не тільки пов’язані з реконструкцією житла і виробничих приміщень, а і з будівництвом нових об’єктів. Географія нашої виробничої діяльності - вся Україна. Ми виконували проекти реконструкції майже всіх баз газового господарства в нашій області, у Рівному - автобусного парку «ФОЗЗІ» на Курчатова, торгового центру «Прем’єр» на Соборній (колишнє приміщення міської поліклініки № 2 (до речі, цей об’єкт у 2009 році був відзначений на всеукраїнському рівні як краща адміністративно-офісна будівля). А міський будинок культури в парку імені Шевченка, реконструкція якого за нашим проектом була розпочата ще в 2005-му і через незадовільне фінансування тривала майже 10 років, після її завершення став візитівкою Рівного. Закінчили розробку проектів для закладів соціальної сфери в Березному та Оржеві. Багато проектів виконали в Острозі, де нашими замовниками були Національний університет «Острозька Академія», ліцей та школи-інтернати. Зараз працюємо на проектом реконструкції НВК «Престиж». На перспективу роботи в нас, як кажуть, непочатий край. Зважаючи на підвищення в рази тарифів на житлово-комунальні послуги, особливо на електроенергію та опалення, запровадження заходів, що можуть зробити використання «теплих» ресурсів заощадливим та максимально ефективним одночасно, стало актуальним для більшості населення. Тим більше, що держава надає підтримку для запровад­ження енергоефективних та енергозберігаючих технологій. На сьогодні кожен має можливість отримати часткову компенсацію з державного бюджету за кредитами, залученими на енергоефективні заходи: держава відшкодовує частину суми кредиту на енергоефективне обладнання та матеріали для населення, ОСББ та ЖБК від 20% до 70%. Якщо позичальником є фізична особа-отримувач субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, йому відшкодовується 70% суми «енергоефективного» кредиту. Якщо в складі ОСББ є отримувачі субсидій, таке ОСББ отримує відшкодування у середньозваженому розмірі між 40% і 70% - залежно від кількості субсидіантів. Зі слів голови НКРЕКП Дмит­ра Вовка, ще два роки тому було обліковано близько чверті всіх існуючих мереж в Україні, а на сьогодні маємо майже 90%. Причиною катастрофічної ситуації в «комуналці», що склалася за 25 років незалежності, є відсутність коштів на ремонт мереж і завершення їхнього експлуатаційного терміну. Вже нині їх середня зношеність становить 70%. За п’ять років ця цифра зросте, якщо вже зараз не займатися ремонтом та відновленням інфраструктури. Ця робота значною мірою залежить і від місцевої влади. За результатами досліджень, втрати у комунальних мережах тепла сягають 20-45%, а води - 70%. Це і є резервом для зменшення тарифів, використати який зобов’язана місцева влада після децентралізації. Як свідчить досвід європейських країн, залучення держави, бізнесу, європейських грантів та громадян сприяє ефективному розв’язанню цієї проблеми. Олесь ДУБОВИК

Рівненський філіал «НДІпроектреконструкція» 33027, м. Рівне, вул. Івана Вишенського (Білякова), 4а, 5-й поверх; тел. (0362) 28-76-87, (0362) 28-76-78, моб. (067) 362-28-98; e-mail: ndirekonstr_rivne@ukr.net

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