У Рівному запрацювали «Розумні» зупинки

У Рівному урочисто відкрили «Розумні» зупинки. Вони обладнані за європейськими стандартами: електронне табло з інформацією про рух громадського транспорту, безкоштовний wi-fi та роз’єми для підзарядки електронних пристроїв.
Електронне табло синхронізовано з системою «Дозор», яка в режимі он-лайн відслідковує рух громадського транспорту Рівного. Всі тролейбуси та понад три сотні маршрутних таксі міста обладнані GPS - трекерами.
Міський голова Рівного Володимир Хомко зауважив, що на «розумні»зупинки з міської скарбниці не витратили ні копійки, все це - приватні інвестиції. До слова, вартість однієї такої зупинки близько 130 тисяч гривень.
Наступного року в Рівному міський голова обіцяє встановити ще десять таких розумних зупинок.
Місце розташування майбутніх зупинок визначатимуть за допомогою мешканців міста, останніх Володимир Хомко закликав звертатися з відповідними пропозиціями. Зауважимо, що пріоритетне місце в плані встановлення «Розумних» зупинок отримає той варіант, який матиме потужнішу підтримку серед населення.
29.09.2016
Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення виконавчого комітету Рівненської міської ради
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