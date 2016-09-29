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Рівняни мають ще три місяці, щоб скористатись податковою знижкою

Державна податкова інспекція у м. Рівному нагадує, що повернути частину податку на доходи фізичних осіб, сплаченого громадянами із заробітної плати у минулому році, можна, реалізувавши право на отримання податкової знижки.

До податкової знижки включаються фактично здійснені витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами. До них належать такі види витрат:

частина суми процентів, сплачених за користування іпотечним кредитом;

пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям, при цьому розмір внесків не повинен перевищувати 4 % від суми загального оподаткованого доходу за звітний рік;

сума коштів, сплачених на користь закладів освіти для компенсації вартості навчання. Понесені витрати у 2015 році на здобуття середньої професійної або вищої освіти платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення не повинні перевищувати 1710 грн., у розрахунку за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року;

страхові платежі (внески, премії) за договорами довгострокового страхування життя та пенсійні внески в рамках недержавного пенсійного забезпечення. Понесені витрати у 2015 році не повинні перевищувати (у розрахунку за кожний з повних чи не повних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування) при страхуванні платника податку – 1710 грн., при страхуванні члена сім’ї платника податку першого ступеня споріднення – 855 грн.;

сума витрат на оплату допоміжних репродуктивних технологій. Включається сума витрат не більше ніж сума, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік;

сума витрат на оплату державних послуг, пов’язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита;

сума коштів, сплачених у зв’язку з переобладнанням транспортного засобу з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива;

сума витрат на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним.

Рівняни, які бажають скористатись правом на отримання податкової знижки, можуть його реалізувати до 31 грудня 2016 року шляхом подання податкової декларації про майновий стан і доходи, отримані у 2015 році. Для цього потрібно звернутись до Центру обслуговування платників ДПІ у м. Рівному за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 8.

До відома, з початку року за податковою знижкою до ДПІ у м. Рівному звернулось 1167 рівнян.

29.09.2016


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