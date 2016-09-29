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Як поза у який ви спите впливає на здоров’я

У стані сну ми проводимо близько третини свого життя. Сон - це час, коли організм знаходиться в спокої. Дихання і серцева діяльність сповільнюються, розслабляються м’язи, вимикається свідомість. Але щоб організм відпочив і набрався сил, спати потрібно в правильній позі.

Близько 95% людей сплять в однаковій позі щоночі. Учені вирішили роз’яснити, чим це може закінчитися.

На спині

Сон на спині розподіляє вагу рівномірно по всьому тілу, без створення навантаження на яку-небудь конкретну область, тому ця поза вважається однієї з найсприятливіших.

Спати на спині добре тим, хто страждає від артриту, але погано для астматиків, сердечників і тих, хто хропе.

На боці

Ця поза гарна для тих, у кого печія - у такому положенні кислота не так часто потрапляє в стравохід, але якщо ви спите в ній щоночі, у вас буде усе більше зморшок.

Косметологи говорять, що сон на боці підсилює тиск на носогубні складки. Залежно від того, на якому боці ви любите спати, носогубні складки можуть виявитися сильніше виражені на лівій або правій стороні обличчя.

Обличчям вниз

Якщо ви спите на животі, це не так вже і погано з погляду пропорційності розподілу ваги по всьому тілу, але така поза може обернутися онімінням рук, здавлюванням нервів і артерій в області шиї та «пом’ятим» обличчям!

Поза плода

Це найпоширеніша поза в постілі - за даними вчених, три з чотирьох з нас спить саме так: на боці, піджавши ноги до наших грудей. Сон у такому положенні допомагає відновитися м’язам спини й дискам хребта. Головне - переконайтеся, що подушка не занадто висока або низка, тому що це може напружити м’язи та нерви в області шиї, що приведе до головних болів і хворобливих відчуттів в області шиї зранку.

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