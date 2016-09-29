Додати у "Закладки"



Архів «РР»: Серпень 2016p. Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Вересень 2016p. Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

¤ Невигадана історія Історія нетривалої любові «Любіть, цінуйте один одного, телефонуйте частіше, даруєте подарунки, говорите ласкаві слова, радійте тим, моментам проведеним разом. Адже всього , цього так не вистачає нам у повсякденному житті». Дуже часто ми не цінуємо тих людей, які знаходяться поруч. Не бачимо, того щастя, яке так близько. Часто ми - люди, здійснюємо непоправні помилки у своєму житті. Говоримо неправду коханим, змінюємо з іншими, не приділяємо один одному досить часу, не дзвонимо. Все це дає перші тріщинку відносинам. Поштовхом написання цієї історії, стало розставання з коханою людиною. Це був якийсь Б. І., хлопець моєї мрії. Завдяки йому я навчилася цінувати, любити, поважати, говорити правду. Він - чудовий хлопець, коханець, друг, співрозмовник, психолог. Люблю його таким. Він хороший, красивий собою, улюблений і найкращий чоловік. По відношенню до дівчат турботливий, галантний, з витонченим смаком хлопець. Наша історія почалася лютої зими. Перші наші зустрічі були повні радості, суцільного позитиву, пристрасних поцілунків, жарких ночей. А все почалося 24 грудня 2012 року. Це був звичайний зимовий холодний понеділок, на вулиці падав сніг, який великими пластівцями лягав на землю. На вулиці було -7 градусів, я поверталася з роботи, близько 9 години вечора. Єдине моє бажання, в той момент було скоріше пробратися через великі купи снігу, в кафе і випити гарячого чаю. Крім звичайних жіночих розмов з подружками, в той вечір, мене чекало знайомство з хлопцем. Напередодні, я обмовилася своїй подрузі Юлі, що вже щось нудно коротати однієї ці зимові вечори, хочеться якоїсь любові, відносин, зустрічей, прогулянок під місяцем і зізнань у коханні. Не довго роздумуючи, Юля вирішила познайомити мене, з чудовим за її словами, хлопцем. Я, звичайно, ж, охоче погодилася, не дивлячись на те, що йому було всього лише 18 років. Перша думка, яка виникла у мене в голові, не зустрівши, так хоч розважаючи. Того зимовий вечір, я вперше познайомилася, з тим самим хлопцем на ім’я Ігор. Як дізналася я пізніше, нещодавно він прилетів з Іспанії, де провів щасливі 6 років. Незважаючи на прожиття роки в іншій державі, він все ж таки вирішив повернутися в рідні краї, в Україні. Юля виявилася права, Ігор насправді виявився дуже симпатичним хлопцем. Переді мною він постав, як чоловік з обкладинки журналу. Такий весь красивий, милий, сміливий, мужній хлопець. Поруч з ним відчувалася надійність, безпечність. Аромат його духів, полонив моє серце, його очі зачаровували мене, посмішка манила, його сильне чоловіче мускулисте тіло зачаровує. У той момент я не пам’ятала себе, я була просто щаслива. Ми сиділи мило базікали, сміялися, пили чай, знайомилися один з одним. До кінця вечора ми обмінялися номерами телефонів. Це було певним початком наших відносин. Так як у Ігоря на той момент не було дівчини, а у мене хлопця, ми вирішили стати парою. Ми прийняли таке поспішне рішення в той же вечір, сидячи в кафе. Поверталися додому ми ближче до півночі, щасливі, бадьорі, не дивлячись на те, що завтра треба було йти на роботу. Так почалися наші нетривалі стосунки. Тоді, ми навіть не здогадувалися, що щасливі очі, наповнені радістю, стануть тьмяними і незабаром згаснуть. Наші зустрічі стануть тортурами. Дзвінки - звітом про минулий день. Ми навіть не здогадувалися, що ревнощі, недовіра, вб’ють у нас ту пристрасть, яку ми відчували спочатку наших відносин. Перший місяць наших відносин - холодний грудень і січень, виявилися найбільше запам’ятовуються місяцями. Ми насолоджувалися кожним моментом, проведеним разом, раділи як діти. Часто зідзвонювалися вечорами після роботи, годинами розмовляли, ділилися проблемами, давали один одному поради. Якщо не вдавалося зустрітися, посилали повітряні поцілунки по телефону. Тоді ми були щасливі: нічні прогулянки, довгі поцілунки, пристрасні обійми, тривалі прощання біля під’їзду і перший довгоочікуваний статевий акт. Ночі, проведені з ним разом, здавалися тоді мені казкою. Ці яскраві моменти мого життя, надовго залишаться в моїй пам’яті, це було незабутньо. Я тоді просто літала від щастя і готова була кричати всім: «Він подобається мені». У той момент, я була повна щастя. Першим запам’ятовується новорічним подарунком Ігоря стали солодощі. Коробка цукерок «Есферо», стала знаковою для мене. На листівці, вкладеній в коробку, Ігор написав: «Люблю тебе». Тоді бачити і читати мені було дуже приємно, я була щаслива, це було так щиро написано, я вірила в це. Він був настільки не передбачуваний у своїх діях і вчинках, що я не знала чого очікувати від нього. Вечори ми любили проводити у нього вдома, за чашкою міцної кави. Довго говорили про майбутнє. Я розповідала йому про свої заповітні бажання, про подальші плани на життя. Одного разу я запитала у нього, що найголовніше зараз в його житті. Він відповів мені коротко і сухо: «Робота і ще раз робота. Найголовніше заробити побільше грошей». Про серйозні відносинах не було й мови. Тоді я ще не розуміла, що наші з ним стосунки, для нього всього лише забава. Я як дівчина йому була зовсім не потрібна, але прозріння до мене прийшло надто пізно. Тоді в моєму житті був такий період закоханості, що в снах і на яву я бачила тільки Ігоря. Він часто мені снився, мене це дуже тішило. Але моє щастя тривало не довго. Перші сварки, сцени ревнощів, образи, перші неприйняті дзвінки на телефоні, відключений телефон, все це дало першу тріщину нашим з Ігорем відносин. У свої 20 років, я ще багато не розуміла, була занадто юною, НЕ цінувала того, що робили для мене оточують люди. Відносини для мене, тоді були іграшкою в руках дитини. Я була дуже примхливою дівчиною, мені завжди хотілося якоїсь новизни, екстриму. Другий краплею стали рідкісні зустрічі, дзвінки, секс. Це і дало поштовх тому, що згас інтерес один одному. Брак уваги з боку свого хлопця, я заміняла нічними клубами, алкогольними напоями, новими знайомствами з хлопцями. Ми стали все рідше і рідше бачитися, а я стала частіше ходити на нічні тусовки. Тоді я не розуміла, що своїми вчинками я руйную наше щастя. Стала часто брехати своїй коханій людині. Казала, що вечори я проводжу вдома, перед телевізором, а насправді все було по-іншому, вечора і ночі, я коротала в галасливій кампанії, з келихом шампанського. На той момент, алкоголь для мене був порятунком, він вбивав в мені всі почуття, думки, робив мене вільної і мені це подобалося, тоді я забувала про все. Мені було все одно, що думали про мене оточують, тоді я жила нічним життям, клубною музикою. Жила так, як мені хотілося. Такі часті мої нічні прогулянки, Ігорю не сподобалися, він їх не схвалив, коли дізнався всю правду. Він перестав довіряти мені, не вірив жодному моєму слову. Мої фрази для нього були порожніми, він не чув мене. Я плакала, клялася, що перестану гуляти, кину пити, заради нього. Кину все, лише б він був зі мною. Так і сталося, я зав’язала з випивкою, нічними клубами, видалила з мобільного телефону номери всіх хлопців, стала жити тільки ним - Ігорем. Але наші відносини вже було не врятувати. Занадто чужими ми стали один для одного. Ігор став проводити вечори в компанії своїх друзів, я в свою чергу тільки могла сидіти і здогадуватися, де зараз знаходиться мій благовірний. Одного разу в один з вечорів, я сиділа вдома, нічого не підозрюючи, слухала музику. Мій телефон завібрував, вхідний дзвінок, незнайомий номер. Я підняла трубку і почула знайомі нотки до болю рідного голосу. Це був Денис - мій колишній хлопець, моя перша любов. Ми розлучилися з ним десь півроку тому, для мене це було важке розставання. Коли я почула його голос, всередині все здригнулося, серце забилося все швидше і швидше. Цей спонтанний дзвінок перевернув все моє життя. Я часто представляла нашу зустріч, розмова, але ніколи не думала, що це стане реальністю. Ми проговорили так більше трьох годин, говорили про все, раділи, як в перший день нашої зустрічі. Наступного дня ми домовилися зустрітися в кафе. Наша зустріч довела те, що наші почуття не згасли, вони живі і взаємні. Того вечора ми були щасливі, сиділи, пили каву, згадували щасливі моменти нашого життя, сміялися, цілувалися, трималися за руки. Мені було настільки добре з Денисом, що я забула про все, навіть забула на деякий час, що у мене є коханий хлопець. Дала волю своїм почуттям. Наші зустрічі з моїм колишнім хлопцем стали частими, з Ігорем ми бачилися все рідше і рідше. З ним ми обмежувалися лише телефонними дзвінками і зустрічами два рази на тиждень. Він занадто багато працював і рідко бував удома, а якщо і приходив з роботи, був настільки втомленим, що відразу лягав спати, на мене часу не залишалося. Так утворився якийсь любовний трикутник. Денис знав, що у мене є хлопець, але його це не зупиняло. Він вирішив повернути те, що втратив тоді, повернути нашу любов. Часто приходив до мене вночі, стояв годинами під під’їздом, не дивлячись на сніг, дощ мороз і холод, він чекав. Часто телефонував, писав любовні смс, дарував квіти, красиво залицявся, дарував мій улюблений білий шоколад, говорив ласкаві слова. Робив все, щоб завоювати мою прихильність і увагу, повернути мене. Хоч мені і подобалося проводити багато часу з Денисом, все ж я підсвідомо розуміла, що минуле є минуле. В одну річку не ввійдеш двічі. Розбиту вазу не склеїти, як і відносини. Тому я вирішила залишитися просто хорошими друзями зі своїм колишнім хлопцем. Адже колишній, він не справжній. Колишній просто колишній. Тільки тоді я зрозуміла, мені потрібно пожвавити наші почуття з Ігорем. Наближалося свято день всіх Закоханих. Це був грандіозний привід для примирення. Так вважала я. Але у Ігоря в голові були зовсім інші думки. У день Святого Валентина, я організувала романтичну вечерю, свічки, червоне вино, вишукані страви, були тільки ми вдвох. Але навіть це не підігріло наші відносини. Все звалилося, закінчилося, обірвалося в один прекрасний момент. Все до цього і наближалося, я відчувала, що нашим відносинам приходить кінець, я знала, що скоро нам доведеться розлучитися, я відчувала це, але ніяк не намагалася врятувати наші стосунки. 15 лютого наша зустріч була останньою. Розмова була короткою, без сцен ревнощів, без з’ясування стосунків. Ми зрозуміли, що рідкісні зустрічі, секс раз на тиждень не загартовує відносини, а навпаки руйнує. Відстань не зближує душі, а віддаляє. Розлучилися ми мирно, без криків, лайки та бійок. Розійшлися в різні сторони, не сказавши один одному поки. У цей момент ми стали зовсім чужими. Тепер ми не пара, що не друзі і не вороги. Просто ні хто, звичайні жителі цього сірого, похмурого міста. Ці відносини зробили мене сильнішою, навчили чекати. Сьогодні я зрозуміла: все, що не робиться і відбувається в нашому житті, все це не просто так. Всьому є своє пояснення. Це гіркий досвід, солоні сльози, недосипають ночі, ВСЕ - це життя, без цих випробувань ніяк. Життєві тортури загартовують наш характер, вказують вірний шлях і ці помилки дані нам людям для того, щоб ми вчилися, падали , набивали собі гулі, синці, піднімалися і йшли далі з високо піднятою головою. Йшли вперед і не дивилися тому. Адже те, що залишилося позаду - це минуле, яке потрібно переступити і йти далі вперед і тільки вперед, не зупиняючись. Зустріч з Денисом, була для мене якоїсь перевіркою моїх почуттів. Тільки потім я зрозуміла, що якщо кохаєш людину, потрібно бути йому вірною, а не з головою занурюватися в минуле, жити ним. Усі життєві випробування дані нам всього лише для того, щоб ми озирнулися і побачили, хто ж насправді знаходиться поруч з нами. Може це не зовсім та людина, чоловік або жінка нашої мрії, плід нашої бурхливої уяви. Все можна змінити в один прекрасний момент, кинути все і почати життя з чистого аркуша. Адже це наше життя і ми її письменники. Р.S: Це була якась прихильність, тяга, звичка. Це був найкращий час, проведений з ним. Та він з великої літери чоловік. Красунчик, якого потрібно цінувати, поважати, любити. Я щаслива, що зустріла тебе. Спасибі, тобі за ВСЕ! Ось така от правдива історія мого кохання. Марія Рябєва



Переглядів: 7

<<- Попередня стаття

Додайте коментар:

Ваше ім'я

Текст:

Анонсовані статті свіжого № 777 від 22.09.2016p. ¤ Що з демографію на Рівненщині? Цікаву інформацію оприлюднило обласне управління статистики. Згідно із звітом населення Рівненської області становить один мільйон сто шістдесят одну тисячу шістсот чоловік. За перші шість місяців нин... =>>>= ¤ Дубенські поліцейські затримали на «гарячому» злодійку 14 вересня, до поліції о пів на одинадцяту вечора зателефонував дубенчанин із вулиці Сурмичі, що невідома особа викидає речі через вікно сусіднього будинку. Група реагування патрульної поліції Дубен... =>>>= ¤ Люди справи Катерина ХАНЕНКО: «Самореалізація – це не тільки процес, а й результат» Успіх у бізнесі передусім залежить від харизми, рівня інтелекту та бажання працювати, переконана директор ТОВ «ТТК ВЕСТ» Коли я йшов брати інтерв’ю в однієї з найуспішніших жінок Рівного - директора ТОВ «ТТК ВЕСТ» Катерини ХАНЕНКО (на фото), то дуже хвилювався. Але мене приємно вразило те, що бізнес-леді ділилася секрет... =>>>= ¤ Рівненські важкоатлетки поїдуть на Чемпіонат Світу до Малайзії Рівненські спортсменки Марія Тимощук та Аліна Кирічук здобули золото та срібло на чемпіонаті Європи з важкої атлетики.... =>>>= ¤ Обрізка дерев. 5 правил, які потрібно знати садівнику Мета обрізки дерев — прискорити їх вступ у пору плодоношення, сприяти одержанню крупніших плодів з гарним зовнішнім виглядом і кращими смаковими властивостями.... =>>>=





