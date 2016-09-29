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¤ Ракурс знаменитостей Кохані жінки Наполеона Бонапарта Наполеон Бонапарт не міг уявити собі життя без жінок. Він витрачав мільярди, щоб привернути їх увагу, написав тисячі любовних листів для їх спокушання. Будучи ще в Марселі, у дружини брата Жозефа, Бонапарт грав в нареченого і наречену з її сестрою, гарненькою 16-річної Дезіре-Євгенією-Кларою. Однак ця гра переросла в сильне і глибоке почуття, і Наполеон зробив пропозицію. Він всією душею хотів цього шлюбу: стан його в Парижі було неміцним, місце в Комітеті громадського порятунку аж ніяк не тішило. Бонапарт прагнув швидше влаштувати весілля, оскільки відчував, що Париж починає захоплювати його своїми жінками, які, за його власним висловом, «тут прекрасніше, ніж деінде». Причому Наполеон вважав за краще жінок 30-35 років, які були більш досвідчені в мистецтві зваблювання. Майбутній імператор захопився спочатку пані Пермон, потім пані де ла Бушарді і, нарешті, дав захопити себе пані де Богарне. Дезіре дорікала невірного нареченого, тому він все життя намагався загладити перед нею свою провину. Згодом вона вийшла заміж за генерала Бернадотта, завзятого противника Наполеона. Бонапарт був присутній на їх весіллі, потім був хрещеним батьком її сина, а коли став імператором, нагородив Бернадотта званням маршала Імперії. Наполеон обсипав його милостями, нагородами, землями і званнями, і єдиною причиною такої щедрості було те, що Бернадотт - чоловік Дезіре, яку Бонапарт колись обдурив. Пані де Богарне, Жозефіна Таше де ля Пажеро, приїхала в Париж з Мартініки в 1779 році. Сімейне життя не склалося, і чоловік дуже скоро покинув її. Можливо, Жозефіна ніколи і не стала б дружиною Бонапарта, якби в роки терору її чоловіка не стратили. Сама Жозефіна була заарештована. Вона вийшла з в’язниці у віці 30 років з двома дітьми на руках. Не маючи ніяких доходів, Жозефіна примудрялася жити на широку ногу, позичаючи гроші і спритно маніпулюючи чоловіками. Після оголошення наказу про роззброєння парижан в штаб-квартиру Наполеона прийшов хлопчик з проханням дозволити залишити при собі на пам’ять про батька його шпагу, на що Бонапарт милостиво погодився. Подякувати генерала за надану послугу незабаром прийшла і мати хлопчика, знатна дама. Бонапарт побачив перед собою витончену, повну життя жінку. Через кілька днів майбутній імператор завдав візит віконтесі де Богарне. Будинок її був досить скромним, але це не мало для Бонапарта ніякого значення. Перед ним була жінка, прекрасна і ніжна. Тонкі риси її обличчя осяювала легка грайлива посмішка, гарне каштанове волосся спадало на плечі. Однак не це так привернуло Наполеона. Креолка володіла чарівним гнучким тілом з властивою тільки їй одній грацією рухів. Наполеон став часто приходити до колишньої віконтесі в гості. Його не бентежило, що вона завжди була в оточенні чоловіків, які приходили до неї без дружин. Через 15 днів після першого візиту Бонапарт і Жозефіна пізнали радість інтимної близькості. Наполеон пристрасно закохався. А Жозефіна відкрила для себе любов палкого шанувальника, пристрасть якого доводила, що вона прекрасна і може будити бажання у чоловіка. Після довгих умовлянь Жозефіна погодилася вийти заміж. Вона зрозуміла, що нічого не втрачає, а, можливо, з часом підприємливий генерал і досягне висот. 9 березня 1796 року відбулася весілля. В акті реєстрації записали, що нареченому 28 років, а 29 нареченій (насправді йому було 26 років, їй - 32). Відразу ж після одруження генерал Бонапарт вирушив до італійської армії, а пані Бонапарт, як зразкова дружина, залишилася чекати його в Парижі. Наполеон слав їй лист за листом, благаючи приїхати: «Попереджаю, якщо ти будеш зволікати, то знайдеш мене хворим». Тріумфальний хід завойовника давалося йому нелегко: за 15 днів він здобув 6 перемог, але жорстока лихоманка виснажувала організм, сили його були на межі. Однак тяготи похідного життя не приваблювали витончену і розбщену Жозефіну. Їй було набагато цікавіше в Парижі, де вона стала однією з цариць, учасницею всіх свят і прийомів. Наполеона мучили напади шалених ревнощів, він слав гінців, і, щоб хоч на якийсь час відмовитися від виїзду з Парижа, Жозефіна вигадала неіснуючу вагітність. Проте і ця досить вагома обставина не зупинила закоханого Наполеона, і Жозефіна поїхала до нього. Він прискакав до Мілана всього на два дні, але це були дні, повні невгамовного бажання і пристрасті. Потім знову пішла розлука: Наполеон потрібен був своєї армії. Знову полетіли любовні листи, в яких він просив, благав, наказував. Жозефіні, вже досвідченій коханці, цей вічний полум’яний заклик починав набридати. Правда, у неї були тепер високі доходи, вона витрачала гроші без ліку. Жозефіна зустрілася зі своїм чоловіком тільки в кінці грудня. У той час їй вже було близько 40 років, але для Бонапарта вона все ще залишалася найбажанішою жінкою. Перед походом до Єгипту Жозефіна пообіцяла чоловікові, що, як тільки він завоює цю країну, вона тут же приїде до нього. Але вже в дорозі його почали долати занепокоєння й сумніви. У міру того як справжня Жозефіна відкривалася перед ним, Наполеон починав подумувати про розлучення, а раз жінка, яку він пристрасно любив і якій, що набагато важливіше, довіряв, не відмовляла собі в задоволеннях, то і він міг дозволити собі те ж саме. При армії перебували дружини офіцерів. Після всіх серцевих потрясінь погляд Наполеона зупинився на Маргариті-Поліні Беліл, дружині лейтенанта Хурі. Прекрасна блондинка здалася не відразу, і генералу Бонапарту знадобилися запевнення, листи і дорогі подарунки, щоб схилити мадам до таємного побачення. Лейтенанта Хурі відправили з депешами до Італії, а Бонапарт в цей час запросив його дружину на обід, під час якого він ніяково перекинув графин і облив гостю. Потім він повів Маргариту в свої апартаменти, для того щоб вона змогла привести себе в порядок. На наступний же день мадам Хурі отримала окремий будинок. Чоловіка змусили розлучитися, і його колишня дружина, тепер її звали Белілот, стала жити абсолютно відкрито як фаворитка Бонапарта. Пристрасть генерала була настільки сильна, що він вирішив розлучитися з Жозефіною і одружитися на Белілот, в разі якби вона народила дитину. Але цього не сталося. Наполеон швидко охолов до її принад, крім того, незабаром він помирився з Жозефіною і присвячував весь свій час тільки їй. На цій стадії кар’єрного росту він уже не міг собі дозволити відкрито мати утриманку, інакше в суспільстві пішли б чутки, а це було б для нього вкрай невигідним. Тим часом Наполеон з тріумфом повернувся до Франції з твердим наміром розірвати свої відносини з Жозефіною. Та оцінила положення і усвідомила, що з розлученням прийде кінець її безтурботному існуванню. Майже добу вона провела біля дверей апартаментів Наполеона, слізно благаючи про зустріч. Коли ж вона закликала на допомогу дітей, Бонапарт здався і впустив дружину. Він простив її, проте в їх відносинах намітився переломний момент. Бонапарт, пізнав різноманітність, вирішив більше не мучити себе вірністю дружині. На його думку, дружина повинна залишатися і порадницею, і ніжною доглядальницею, і розумним співрозмовником, іноді коханкою, завжди готовою виконати будь-яке бажання чоловіка. До того ж Жозефіні відводилася роль у важливому політичному ході: її обов’язком було залучити до чоловіка дворянство і встановити потрібні світські зв’язки. Ставлення Жозефіни до Бонапарту теж змінилося: тепер, коли вона стала всесильною володаркою, в її серці оселився страх втратити прихильність чоловіка, що вилилося в нескінченні сцени ревнощів, які доводили Наполеона до сказу. У 1803 році, коли Жозефіна вирушила на курорт лікуватися від безпліддя, Бонапарт викликав до себе в Мальмезон італійських акторів, щоб вони зіграли спектакль «Ночі Доріни». Увагу Бонапарта привернула юна актриса Луїза Роландо. Їх палкий роман перервала Жозефіна, яка повернулася з курорту і влаштувала чоловікові грандіозний скандал. В цьому ж році Наполеон загорівся пристрастю до мадемуазель Жорж (її справжнє прізвище - Веймер). Краса її тіла була гідна пензля художника. Актриса приходила до Бонапарта протягом двох років, викликаючи сильне занепокоєння Жозефіни. З ростом політичної могутності число жінок в житті Наполеона значно збільшилося. Він не шукав любовних пригод, жінки самі пропонували себе. При цьому Бонапарт ні на хвилину не відволікався від державних справ. З ростом впливу Наполеона престиж його дружини в світі падав. Будь-яка її помилка могла призвести до спалаху гніву імператора, тоді вона б втратила все. Після чергового скандалу, який йому влаштувала Жозефіна, Бонапарт заявив, що має намір розлучитися. Два дня Жозефіна молила чоловіка про прощення, і він знову не зміг опиратися її сльозам. Більш того, він навіть велів їй готуватися до коронації. Вінчання було важливою перевагою Жозефіни перед іншими жінками Наполеона. Теплі стосунки пов’язували Елеонору Денюель де ла Плен з імператором. У числі придворних вона виявилася внаслідок скрутного становища, після того як її чоловік, драгунський капітан, потрапив до в’язниці. На Елеонору важко було не звернути уваги: чудова фігура, живі чорні очі, пишне волосся. Опинившись при дворі, вона докладала всіх зусиль, щоб зацікавити Наполеона, і їй це вдалося. Однак справжнього почуття він в її серце не розбудив. Згадуючи про години любові, проведених з імператором, Елеонора розповідала, що в обіймах Наполеона, під час його ласк, переставляла ногою велику стрілку настінного годинника в алькові, іноді навіть на півгодини вперед. Завдяки цій хитрості Наполеон, який мав звичку дивитися на годинник після кожного любовного пориву, схоплювався, поспішно одягався і повертався до своїх занять. У квітні Елеонора повідомила, що чекає дитину. Через дев’ять місяців народився хлопчик, якому дали ім’я Леон. Син отримував щедрі подарунки від батька, Бонапарт навіть обговорював питання про офіційне визнання байстрюка, але це йому не вдалося. (Далі буде)



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