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Новий проект НОКУ #Olympiclab у Рівному

Проект #Olympiclab покликаний посилити впровадження олімпійської освіти у навчально-виховний процес загальноосвітніх шкіл. Його метою є залучення молоді до олімпійського руху та пропагування здорового способу життя. В рамках проведення заходу запрошуються олімпійці, які діляться своїми життєвими історіями, надихаючи підростаюче покоління на досягнення нових висот.

Тому, на рівненському стадіоні «Авангард» зібралися учні НВК «Колегіум» та загальноосвітніх навчальних закладів № 6 та 13, щоб зустрітися з олімпійцями в рамках модулю «Олімпійський чат» зазначеного проекту. До них завітали учасники ХХХІ літніх Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро, майстри спорту міжнародного класу з легкої атлетики Ольга Котовська та Світлана Станко, Заслужений майстер спорту України з легкої атлетики Наталія Прищепа. Супроводжував видатних спортсменів Заслужений тренер України з легкої атлетики Андрій Попеляєв.

Після урочистого шикування, підняття Державного прапора України та прапора НОК України, почесні гості розповіли про своє спортивне життя, відповіли на численні запитання. Зокрема, школярів цікавило буденне життя спортсменів, їхній раціон харчування, періодичність та кількість тренувань тощо. Неочікуваним було для присутніх почути про те, що рекорд України, який встановив Андрій Попеляєв у 1984 році з бігу із перешкодами на 3000 метрів, до цього часу ніхто не перевершив.

Бурхливі оплески у всіх викликала інформація, що Національний олімпійський комітет України визнав легкоатлетку Наталію Прищепу найкращою спортсменкою липня 2016 року. Її особистого наставника Андрія Попеляєва названо найкращим тренером цього ж місяця. Високого визнання НОК України представниця «Королеви Спорту» удостоєна завдяки чудовому виступу на чемпіонаті Європи в Амстердамі (Нідерланди). 21-річня рівнянка на дистанції 800 метрів здобула блискучу перемогу, принісши в скарбничку збірної України золоту нагороду.

Задовольнивши цікавість дітей, спортсменки провели для них розминку. Під музичний супровід, юнаки та дівчата старанно повторювали вправи, які їм вони демонстрували. «Розігрітися» учасники дійства мали добре, адже попереду були спортивні змагання.

Розділившись на команди, учні змагалися на певних дистанціях: проходили смугу перешкод, робили кидок на дальність та стрибали у довжину. Родзинкою спортивного суперництва було те, що капітанами команд були олімпійці, які мали повести свою команду до перемоги. Учасники, дивлячись на свої капітанів, старалися якнайкраще виконати ту чи іншу вправу.

І хоч переможців та переможених цього разу не було, проте нагороди отримали всі команди. Голова Відділення НОК України у Рівненській області Микола Петренчук вручив почесним гостям та всім учасникам змагань олімпійські сувеніри. Зробивши загальне фото на згадку з олімпійцями, діти брали у них автографи, робили з ними селфі.

Організаторами заходу стали дирекція НВК «Колегіум», Відділення НОК України у Рівненській області та КЗ «ОЦФЗН «Спорт для всіх» Рівненської обласної ради.

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