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Рівненські паралімпійці отримали грошові сертифікати

У Рівненській облдержадміністрації із здобутими перемогами привітали учасників ХV літніх Паралімпійських ігор.

Голова облдержадміністрації Олексій Муляренко, його заступник Світлана Богатирчук-Кривко та голова облради Микола Драганчук вручили спортсменам сертифікати на грошові винагороди.

Так, за друге призове місце дзюдоїсти Ірина Гусєва, Олександр Назаренко та плавчиня Ярина Матло отримали по 30 мінімальних заробітних плат – 43,5 тисячі гривень. За бронзові медалі спортсмени із дзюдо Давид Хорава, Олександр Косінов та Юлія Галінська одержали по 20 мінімальних заробітних плат – 29 тисяч гривень.

«Виборовши 6 медалей ви покращили результат, продемонстрований рівненськими спортсменами на минулій Паралімпіаді. Ці нагороди особливо вагомі не тільки для вас, але і для всієї Рівненщини та нашої держави. Ви показали свої надзвичайні можливості усьому світові», - зазначив Олексій Муляренко.

Також голова ОДА повідомив про виділення з обласного бюджету коштів на квартиру Олександру Назаренку. «Це спільне рішення облдержадміністрації та облради. Потрібно підтримувати наших спортсменів і ми будемо робити максимально можливе аби мотивувати їх на нові досягнення», - додав Олексій Муляренко.

Крім того, фінансову винагороду надали тренерам спортсменів – Михайлу Романкевичу, Ользі Палюх та Леоніду Камлочуку.

Інші учасники Паралімпіади також отримали грошову підтримку – від 10 до 14 мінімальних зарплат.

Паралімпійцірозповіли про свої враження від змагань та надзвичайну підтримку з боку бразильських вболівальників. «Ми показували дуже гарну і чесну боротьбу, повагу до суперника, і це дуже бурхливо сприймали», - розповів дзюдоїст Олександр Косінов.

Наприкінці зустрічі спортсмени вручили Олексію Муляренку футболку збірної України.

Нагадаємо, цьогоріч на головних спортивних змаганнях чотириріччя виборювали нагороди 11 рівненських спортсменів-паралімпійців - рекордна кількість для нашої області. До збірної України увійшлиЮлія Галінська, Ірина Гусєва, Олександр Косінов, Людмила Логацька, Ярина Матло, Олександр Назаренко, Олександр Помінов, Любов Семенюк, Микола Синюк, Катерина Ткачук та Давид Хорава.

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