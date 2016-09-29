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«Розминка від чемпіона» завітала на Володимиреччину

Черговий тур спортивно-масового заходу «Розминка від чемпіона», організатором якого є комунальний заклад «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Рівненської обласної ради, пройшов у Володимирецькому районі. Він став дебютом для чемпіона Європи з бейсболу серед молодіжних команд Богдана Левандовського.

Юний спортсмен впевнено провів урок фізкультури для учнів Мульчицької ЗОШ І-ІІІ ступенів. Богдан розповідав школярам, що необхідно вести активний та здоровий спосіб життя, адже це дисциплінує, розвиває наполегливість.

Не обійшов увагою спортсмен і свої здобутки. Зокрема, всі із цікавістю слухали, що він у складі збірної України віком гравців до 21 року виграв чемпіонат Європи з бейсболу, що проходив в Ізраїлі влітку цього року. В фіналі українські бейсболісти перемогли російську команду з рахунком 7:5. Протягом турніру збірна України U21 виграла усі свої матчі групового раунду та здобула золоті медалі чемпіонату Європи.

А на підтвердження сказаного, дітям було продемонстровано численні медалі, здобуті на різноманітних змаганнях, які вони охоче роздивлялися.

Після розповідей, чемпіон провів для дітвори розминку, яку всі виконували дуже старанно. Закінчивши бігати та стрибати, школярі отримали майстер клас від титулованого бейсболіста. Кожен мав змогу чимдуж вдарити битою м’яча чи спіймати його з використанням спеціального інвентарю. Одним словом, на спортивному майданчику відбувалося повноцінне тренування.

А ще призи з олімпійською символікою Богдан Левандовський вручив переможцям та призерам конкурсу малюнків на спортивну тематику, що відбувся у школі з нагоди «Розминки від чемпіона».

Завершився захід фотографуванням на згадку. І навіть після фотосесії учні не відпускали спортсмена, навперебій бравши у нього автографи.

Локницька ЗОШ І-ІІІ ступенів Зарічненського райоу буде приймати наступний тур «Розминки від чемпіона».

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