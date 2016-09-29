Piвнe-Paкуpc - просто ЦIКАВА газета №778 від 29.09.2016p.
Передплатні індекси:
23429 (на 1-6 місяців)
08903 (на рік).
Тел. +38(0362) 62-31-31
Додати у "Закладки"

Головна (Просто цікава газета) "Рівне-Ракурс"

Проктологічна амбулаторія

А що Ви скажете? Блог

  Реклама в газеті "Рівне-Ракурс"


  ¤ Ракурс подій

  ¤ Ракурс політики

  ¤ Ракурс економiки

  ¤ Ракурс здоров'я

  ¤ Ракурс культури і освіти

  ¤ Ракурс спорту

  ¤ Ракурс кримінальний

  ¤ Ракурс житейський

  ¤ Ракурс інтимний

  ¤ Ракурс мандрівника

  ¤ Ракурс незвичайного

  ¤ Ракурс добрих порад

  ¤ Ракурс розваг

Пошук

RSS
Архів «РР»:
Серпень 2016p.
ПнВтСрЧтПтСбНд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Вересень 2016p.
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

¤ 

Микола Драганчук подякував паралімпійцям

Микола Драганчук подякував паралімпійцям

26 вересня голова Рівненської обласної ради Микола Драганчук, голова облдержадміністрації Олексій Муляренко, заступник голови облдержадміністрації Світлана Богатирчук-Кривко взяли участь в урочистій зустрічі зі спортсменами-паралімпійцями та їх тренерами. Під час заходу переможцям та їх тренерам Микола Драганчук та Олексій Муляренко вручили сертифікати на отримання одноразової грошової винагороди обласної ради та облдержадміністрації.

Паралімпіада 2016 року проходила з 7 по 18 вересня в бразильському Ріо-де-Жанейро. У складі національної збірної команди України виступали 11 спортсменів Рівненської області. За підсумками Ігор наші паралімпійці вибороли шість медалей: три срібні та три бронзові. «Срібло» здобули плавчиня Ярина Матло на дистанції 100 метрів (тренер – Ольга Палюх), дзюдоїсти Олександр Назаренко (90 кг) та Ірина Гусева (63 кг). «Бронзу» вибороли дзюдоїсти Олександр Косінов (81 кг), Юлія Галінська (48 кг) та Давид Хорава (66 кг). Їх тренер – Михайло Романкевич.

- Гордість переповнює наші серця. Надзвичайно раді, що завдяки вам у Ріо лунав Гімн України і піднімався наш державний прапор. Гордимося успіхами наших дзюдоїстів. Ви прославили на весь світ не лише Україну, а й Рівненський інваспорт, Рівненщину! Ви – герої України! – зазначив у вітальному слові голова Рівненської обласної ради Микола Драганчук.

Паралімпійці поділилися своїми враженнями від організації та проведення Ігор, відмітили, що із кількістю здобутих медалей, зростала і повага до України, яка, перебуваючи у стані війни, демонструє такі високі досягнення у світовому спорті.

Приємною несподіванкою для дзюдоїста, срібного призера Ріо Олександра Назаренка, в якого незабаром планується поповнення в сім’ї, стало рішення обласної влади щодо купівлі йому квартири. Питання про виділення відповідних коштів буде винесено на чергову сесію обласної ради.

Між іншим, за друге призове місце дзюдоїсти Ірина Гусєва, Олександр Назаренко та плавчиня Ярина Матло отримали по 30 мінімальних заробітних плат – 43,5 тисячі гривень. За бронзові медалі спортсмени із дзюдо Давид Хорава, Олександр Косінов та Юлія Галінська одержали по 20 мінімальних заробітних плат – 29 тисяч гривень. Також Микола Синюк, який на параканое посів четверте місце, отримав 14 мінімальних заробітних плат (21 750 гривень), плавчиня Катерина Ткачук (5 місце) - 10 мінімальних заробітних плат (14500 гривень). Сертифікати на отримання одноразової грошової винагороди обласної ради та облдержадміністрації було також вручено тренерам спортсменів Михайлу Романкевичу, Ользі Палюх та Леоніду Камлочуку.

29.09.2016


Переглядів: 2

Версія для друку

Коментарі (0):


Система Orphus
<<- Попередня стаття

Додайте коментар:

защитный код

Анонсовані статті свіжого № 777 від 22.09.2016p.
¤ 
Що з демографію на Рівненщині?

Що з демографію на Рівненщині?

Цікаву інформацію оприлюднило обласне управління статистики. Згідно із звітом населення Рівненської області становить один мільйон сто шістдесят одну тисячу шістсот чоловік. За перші шість місяців нин...

¤ 
Дубенські поліцейські затримали на «гарячому» злодійку

Дубенські поліцейські затримали на «гарячому» злодійку

14 вересня, до поліції о пів на одинадцяту вечора зателефонував дубенчанин із вулиці Сурмичі, що невідома особа викидає речі через вікно сусіднього будинку. Група реагування патрульної поліції Дубен...

¤ Люди справи
Катерина ХАНЕНКО: «Самореалізація – це не тільки процес, а й результат»

Катерина ХАНЕНКО: «Самореалізація – це не тільки процес, а й результат»

Успіх у бізнесі передусім залежить від харизми, рівня інтелекту та бажання працювати, переконана директор ТОВ «ТТК ВЕСТ»

Коли я йшов брати інтерв’ю в однієї з найуспішніших жінок Рівного - директора ТОВ «ТТК ВЕСТ» Катерини ХАНЕНКО (на фото), то дуже хвилювався. Але мене приємно вразило те, що бізнес-леді ділилася секрет...

¤ 
Рівненські важкоатлетки поїдуть на Чемпіонат Світу до Малайзії

Рівненські важкоатлетки поїдуть на Чемпіонат Світу до Малайзії

Рівненські спортсменки Марія Тимощук та Аліна Кирічук здобули золото та срібло на чемпіонаті Європи з важкої атлетики....

¤ 
Обрізка дерев.

Обрізка дерев.

5 правил, які потрібно знати садівнику

Мета обрізки дерев — прискорити їх вступ у пору плодоношення, сприяти одержанню крупніших плодів з гарним зовнішнім виглядом і кращими смаковими властивостями....




Найпопулярніші 15 статей:

1. Розклад руху автобусів [253] (10196)
2. Розклад руху приміських та пасажирських потягів [242] (9198)
3. Не я б’ю, верба б’є За тиждень - Великдень! [235] (4922)
4. Моє місто - найкраще [427] (4726)
5. Душ для всіх [432] (4018)
6. Приваблюють і відлякують привиди Тараканівського форту [419] (3941)
7. За кордон можна вивезти не більше 50 тисяч доларів! - [205] (3825)
8. Кульова блискавка: феномен, який не розгадано [462] (3723)
9. ПАТ “Волинь- Цемент”: [505] (3692)
10. Тахінна халва зміцнює кістки та зуби [390] (3665)
11. Закордонний паспорт в подарунок… [662] (3617)
12. Скрегіт зубами посеред ночі [312] (3561)
13. Яйце-райце, в чому твоя сила? [257] (3492)
14. Невидимий вплив небесного світила [494] (3451)
15. Різдвяні прикмети [273] (3393)

 ТОП-15 свіжого номера:

1. Обрізка дерев. (251)
2. Дубенські поліцейські затримали на «гарячому» злодійку (248)
3. На Костопільщині селяни хочуть об’єднатися з громадою іншого району (247)
4. Що з демографію на Рівненщині? (245)
5. Рівненські важкоатлетки поїдуть на Чемпіонат Світу до Малайзії (245)
6. «Перший старт» у Костополі (239)
7. Понад 14 мільйонів екологічного податку сплатили на Рівненщині (237)
8. На Рівненщині у ДТП загинули дві людини (235)
9. Керівник Державної служби зайнятості відзначив Рівненський центр профтехосвіти (235)
10. Проти застуд та вірусних інфекцій - осінні дари природи (232)
11. Вартість квитка для проїзду в тролейбусах зросла (232)
12. Рівненська плавчиня здобула «срібло» на Паралімпіаді в Ріо (231)
13. У Дубно в ДТП постраждав іноземець (231)
14. З початку року забезпечено надходження до бюджету понад 546 мільйонів гривень єдиного соціального внеску (230)
15. Військові лікарі з Рівненщини повернулися із небезпечного відрядження (230)



 Партнери 
 
Рекламная газета "Об`ява" Перший інформаційний канал Яндекс цитирования Украина онлайн
Український портАл Google+ Рейтинг@Mail.ru Наш сайт в каталоге manyweb.ru
 Газета 
 

Реклама в газеті | Лист редакторові | Експорт | RSS | Передплата газети

Про нас | Відгуки | Разсилка | Реклама на сайті| Реклама в газеті

© 2001-2015 Iнформацiйно-рекламне агентство "Ракурс" тел.: +38(0362) 62-31-31. Всi права збережено.


 Інформація 
 
Головний редактор - Конєв В.Л.,
тел.(0362) 62-31-31

Використовувати матеріали газети "Рівне-Ракурс" можна лише пославшись на "Рівне-Ракурс" (для інтернет-виданнь - зробивши гіперпосилання). Будь-яке копіювання, публікація, чи передрук наступне поширення інформації, що не має посилання на "IРА "Ракурс" суворо забороняється

Наші сайти:
Об'ява
Pika.rv.ua
IРА Ракурс