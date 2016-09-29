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Микола Драганчук подякував паралімпійцям

26 вересня голова Рівненської обласної ради Микола Драганчук, голова облдержадміністрації Олексій Муляренко, заступник голови облдержадміністрації Світлана Богатирчук-Кривко взяли участь в урочистій зустрічі зі спортсменами-паралімпійцями та їх тренерами. Під час заходу переможцям та їх тренерам Микола Драганчук та Олексій Муляренко вручили сертифікати на отримання одноразової грошової винагороди обласної ради та облдержадміністрації.

Паралімпіада 2016 року проходила з 7 по 18 вересня в бразильському Ріо-де-Жанейро. У складі національної збірної команди України виступали 11 спортсменів Рівненської області. За підсумками Ігор наші паралімпійці вибороли шість медалей: три срібні та три бронзові. «Срібло» здобули плавчиня Ярина Матло на дистанції 100 метрів (тренер – Ольга Палюх), дзюдоїсти Олександр Назаренко (90 кг) та Ірина Гусева (63 кг). «Бронзу» вибороли дзюдоїсти Олександр Косінов (81 кг), Юлія Галінська (48 кг) та Давид Хорава (66 кг). Їх тренер – Михайло Романкевич.

- Гордість переповнює наші серця. Надзвичайно раді, що завдяки вам у Ріо лунав Гімн України і піднімався наш державний прапор. Гордимося успіхами наших дзюдоїстів. Ви прославили на весь світ не лише Україну, а й Рівненський інваспорт, Рівненщину! Ви – герої України! – зазначив у вітальному слові голова Рівненської обласної ради Микола Драганчук.

Паралімпійці поділилися своїми враженнями від організації та проведення Ігор, відмітили, що із кількістю здобутих медалей, зростала і повага до України, яка, перебуваючи у стані війни, демонструє такі високі досягнення у світовому спорті.

Приємною несподіванкою для дзюдоїста, срібного призера Ріо Олександра Назаренка, в якого незабаром планується поповнення в сім’ї, стало рішення обласної влади щодо купівлі йому квартири. Питання про виділення відповідних коштів буде винесено на чергову сесію обласної ради.

Між іншим, за друге призове місце дзюдоїсти Ірина Гусєва, Олександр Назаренко та плавчиня Ярина Матло отримали по 30 мінімальних заробітних плат – 43,5 тисячі гривень. За бронзові медалі спортсмени із дзюдо Давид Хорава, Олександр Косінов та Юлія Галінська одержали по 20 мінімальних заробітних плат – 29 тисяч гривень. Також Микола Синюк, який на параканое посів четверте місце, отримав 14 мінімальних заробітних плат (21 750 гривень), плавчиня Катерина Ткачук (5 місце) - 10 мінімальних заробітних плат (14500 гривень). Сертифікати на отримання одноразової грошової винагороди обласної ради та облдержадміністрації було також вручено тренерам спортсменів Михайлу Романкевичу, Ользі Палюх та Леоніду Камлочуку.

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