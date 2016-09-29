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Бомбардуємо неприємні запахи у туалеті

Головний біль кожної господині - позбутися неприємних запахів, особливо в приміщенні туалетної кімнати.

Пропонуємо рецепти, які дозволять не тільки позбутися неприємних запахів, а ще й дезінфекцію унітазу зробити за допомогою шипучих ароматних бомбочек !

Виготовити бомбочки досить просто, користуватися - одне задоволення. Унітаз чистий без особливих зусиль і в туалетній кімнаті приємно пахне!

Рецепт перший.

Для виготовлення необхідно:

1 і 1/3 склянки харчової соди;

1/2 склянки лимонної кислоти;

30 крапель ефірного масла лаванди;

30 крапель ефірного масла м’яти;

30 крапель ефірного масла лимона;

Ефірні олії краще вибирати зі стійкими запахами та антибактеріальною дією. Наприклад масла лаванди, лимона і чайного дерева.

Необхідно змішати лимонну кислоту і соду, накапати ефірних масел, перемішати. А тепер необхідно збільшити вологість суміші до стану, при якому можна з неї ліпити. Суміш не повинна бути занадто вологою, додавайте рідину акуратно з розпилювача. Побризкали, перемішали.

Підготовлену таким чином суміш утрамбовуємо у формочки для льоду і залишаємо підсихати на шість годин. Після висихання шматочки складаємо в скляну ємність з кришкою.

Тепер можна кинути шипучу бомбочку просто в унітаз, а можна покласти в зливний бачок і за декілька хвилин злити воду.

Результат - чистий унітаз і ароматне повітря в туалетній кімнаті!

Рецепт другий.

У ньому присутні ще оцет і перекис водню, які будуть додатково очищувати унітаз.

Для виготовлення необхідно:

1 стакан соди;

1/4 склянки лимонної кислоти;

0,5 чайної ложки оцту;

1 столова ложка перекису водню;

15-20 крапель ефірних масел.

Змішуємо соду з лимонною кислотою. У невеликій ємності змішати оцет і перекис та по-краплі додавати в основну суміш з одночасним перемішуванням. Далі додаємо ефірні масла і знову ретельно перемішуємо.

Чайною ложкою викладаємо суміш на лист пергаменту. Залишаємо сушитися на 4-5 годин.

Можна користуватися!

Рецепт третій.

Для виготовлення необхідно:

1 і 3/4 склянки соди;

1 стакан лимонної кислоти;

2 склянки кукурудзяного крохмалю;

харчовий барвник;

ефірні масла - крапель по 5-10 трьох-чотирьох видів (м’ята, лаванда, лимон, грейпфрут).

Змішати крохмаль, соду, барвник і лимонну кислоту, додати ефірні масла, з розпилювача додати воду, розкласти у формочки. Сушити не менше двох годин.

До речі, пару бомбочек можна тримати просто відкритими в туалетній і ванній кімнаті - вони будуть наповнювати приміщення приємним запахом.

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