|№778 від 29.09.2016p.
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Бомбардуємо неприємні запахи у туалеті
Головний біль кожної господині - позбутися неприємних запахів, особливо в приміщенні туалетної кімнати.
Пропонуємо рецепти, які дозволять не тільки позбутися неприємних запахів, а ще й дезінфекцію унітазу зробити за допомогою шипучих ароматних бомбочек !
Виготовити бомбочки досить просто, користуватися - одне задоволення. Унітаз чистий без особливих зусиль і в туалетній кімнаті приємно пахне!
Рецепт перший.
Для виготовлення необхідно:
1 і 1/3 склянки харчової соди;
1/2 склянки лимонної кислоти;
30 крапель ефірного масла лаванди;
30 крапель ефірного масла м’яти;
30 крапель ефірного масла лимона;
Ефірні олії краще вибирати зі стійкими запахами та антибактеріальною дією. Наприклад масла лаванди, лимона і чайного дерева.
Необхідно змішати лимонну кислоту і соду, накапати ефірних масел, перемішати. А тепер необхідно збільшити вологість суміші до стану, при якому можна з неї ліпити. Суміш не повинна бути занадто вологою, додавайте рідину акуратно з розпилювача. Побризкали, перемішали.
Підготовлену таким чином суміш утрамбовуємо у формочки для льоду і залишаємо підсихати на шість годин. Після висихання шматочки складаємо в скляну ємність з кришкою.
Тепер можна кинути шипучу бомбочку просто в унітаз, а можна покласти в зливний бачок і за декілька хвилин злити воду.
Результат - чистий унітаз і ароматне повітря в туалетній кімнаті!
Рецепт другий.
У ньому присутні ще оцет і перекис водню, які будуть додатково очищувати унітаз.
Для виготовлення необхідно:
1 стакан соди;
1/4 склянки лимонної кислоти;
0,5 чайної ложки оцту;
1 столова ложка перекису водню;
15-20 крапель ефірних масел.
Змішуємо соду з лимонною кислотою. У невеликій ємності змішати оцет і перекис та по-краплі додавати в основну суміш з одночасним перемішуванням. Далі додаємо ефірні масла і знову ретельно перемішуємо.
Чайною ложкою викладаємо суміш на лист пергаменту. Залишаємо сушитися на 4-5 годин.
Можна користуватися!
Рецепт третій.
Для виготовлення необхідно:
1 і 3/4 склянки соди;
1 стакан лимонної кислоти;
2 склянки кукурудзяного крохмалю;
харчовий барвник;
ефірні масла - крапель по 5-10 трьох-чотирьох видів (м’ята, лаванда, лимон, грейпфрут).
Змішати крохмаль, соду, барвник і лимонну кислоту, додати ефірні масла, з розпилювача додати воду, розкласти у формочки. Сушити не менше двох годин.
До речі, пару бомбочек можна тримати просто відкритими в туалетній і ванній кімнаті - вони будуть наповнювати приміщення приємним запахом.
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