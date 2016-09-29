|№778 від 29.09.2016p.
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Не витрачайте гроші на педикюр: використовуйте лише 2 інгредієнта!
Є безліч косметичних засобів по догляду за ногами, доступних в даний час. Але важливо для початку зберегти шкіру ваших ніг здоровою і сяючою. Салони краси почали надавати послуги педикюру. Але педикюр коштує досить дорого і займає багато часу.
Часом досить складно знайти час для відвідування салону. Але ми знаємо, як можна дбати про свої ніжки в домашніх умовах. Пропонуємо вам засіб, який допоможе вам піклуватися про суху, та шкіру яка лущиться.
Складові:
молоко - 2 - 4 чашки
харчова сода - 3 ст.л.
Візьміть 2-4 склянки теплого молока.
Налийте його в невелику ванну і додайте 3 столові ложки харчової соди.
Розмішайте добре і занурте ноги в розчині.
Замочіть в розчині протягом 10-15 хвилин.
Обполосніть ноги теплою водою.
Висушіть ваші ноги чистим рушником і нанесіть крем для ніг.
Використовуйте цей засіб два рази на тиждень, і ви отримаєте гладку, м’яку і здорову шкіру ніг в найкоротші терміни.
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