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Не витрачайте гроші на педикюр: використовуйте лише 2 інгредієнта!

Є безліч косметичних засобів по догляду за ногами, доступних в даний час. Але важливо для початку зберегти шкіру ваших ніг здоровою і сяючою. Салони краси почали надавати послуги педикюру. Але педикюр коштує досить дорого і займає багато часу.

Часом досить складно знайти час для відвідування салону. Але ми знаємо, як можна дбати про свої ніжки в домашніх умовах. Пропонуємо вам засіб, який допоможе вам піклуватися про суху, та шкіру яка лущиться.

Складові:

молоко - 2 - 4 чашки

харчова сода - 3 ст.л.

Візьміть 2-4 склянки теплого молока.

Налийте його в невелику ванну і додайте 3 столові ложки харчової соди.

Розмішайте добре і занурте ноги в розчині.

Замочіть в розчині протягом 10-15 хвилин.

Обполосніть ноги теплою водою.

Висушіть ваші ноги чистим рушником і нанесіть крем для ніг.

Використовуйте цей засіб два рази на тиждень, і ви отримаєте гладку, м’яку і здорову шкіру ніг в найкоротші терміни.

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